Facebook će početi da plaća za korišćenje vesti

Facebook-ova namenska kartica News, koja je prvi put viđena u SAD-u, pokreće se u Velikoj Britaniji uz obećanje da će britanskim vestima platiti za licenciranje članaka, objavio je gigant društvenih medija. Stići će u januaru 2021. sa partnerskim web lokacijama, uključujući The Guardian, The Economist i The Mirror, zajedno sa web lokacijama o životnom stilu u vlasništvu Conde Nast, Hearst i druge.

Počinje plaćanje izdavačima!

„Pomoću Facebook News-a platićemo izdavačima za sadržaj koji još nije na platformi, pomoći izdavačima da dosegnu novu publiku i doneti više mogućnosti oglašavanja i pretplate“, napisao je Facebook u blogu. Kao i u odeljku News iz SAD-a, kartica u Britaniji nudiće kombinaciju personalizovanih glavnih priča. Facebook će obično prikazivati glavne naslove i priče, ali će dodavati sažetke vesti sa originalnim i „autoritativnim“ izveštavanjem tokom glavnih vesti. Kartica će se nadovezati na uspeh američke web stranice, rekao je Facebook, gde su pronašli da je više od 95% prometa koji Facebook News isporučuje izdavačima nova publika koja u prošlosti nije komunicirala sa tim portalom.

Facebook nije rekao koliko će platiti izdavačima, ali neki očekuju milione funti svake godine iz višegodišnjih ugovora, izvestio je The Guardian. To znači da bi Facebook mogao da plati desetine miliona samo u Velikoj Britaniji. Zajedno sa Googleom, Facebook je žestoko kritikovan zbog privlačenja dolara za oglase sa namenskih web lokacija. To je doprinelo neuspehu četvrtine američkih web lokacija tokom poslednjih 15 godina, prema Pointeru.

