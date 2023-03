Facebook i Instagram pomažu u sprečavanju širenje intimnih fotografija tinejdžera

Take It Down označava i sprečava širenje neželjenih fotografija.

Platforme mogu imati „ograničene mogućnosti“

Meta preduzima nove mere u okviru svog dugogodišnjeg obećanja o borbi protiv seksualne iznude i drugih oblika materijala za seksualno zlostavljanje dece (CSAM). Kompanija je otkrila da su Facebook i Instagram osnivači inicijative Take It Down, koju je pokrenuo Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC). NCMEC pomaže mladim ljudima i njihovim roditeljima da uklone intimne fotografije objavljene na internetu. Sistem se oslanja na lokalno uskladištene fotografije, ali teoretski štiti i privatnost.

Umesto da sami dele fotografije, zabrinuti korisnici posećuju Take It Down da otpreme ukradene fotografije. Kada Facebook, Instagram i drugi članovi programa primete te ukradene fotografije negde drugde, mogu da povuku i blokiraju sadržaj kako se ne bi širio. Meta napominje da ova opcija nije samo za korisnike mlađe od 18 godina. Takođe, roditelji mogu da reaguju u ime deteta. Odrasli mogu da brišu slike snimljene dok su bili mlađi. NCMEC upozorava da platforme mogu imati „ograničene mogućnosti“ za uklanjanje sadržaja koji je već na mreži. Međutim, to bi i dalje moglo pomoći da se ublaži ili poništi šteta od neželjenog deljenja.

Meta je u novembru objavila svoje planove za borbu protiv seksualnih usluga kao deo šireg obračuna sa “sumnjivim” odraslima koji šalju poruke tinejdžerima. Projekat je nastavak tehnologije StopNCII koju je kompanija razvila za borbu protiv pornografije i deljenja sličnog sadržaja. Ovo je najnoviji u nizu napora da se zaštite tinejdžeri na društvenim mrežama. Kompanija već ograničava osetljiv sadržaj za tinejdžere na Instagramu i ograničava oglase koji ciljaju na mlađu publiku.

Meta je pod pritiskom vladinih regulatora i mora da pokaže kako štiti tinejdžere. Posebno je istaknut slučaj u kome je uzbunjivačica Frensis Haugen optužila kompaniju da je umanjila istraživanje o uticaju Instagrama na mentalno zdravlje. Nova platforma može donekle smanjiti taj pritisak iako žrtvama zlostavljanja daje veću kontrolu nad njihovim prisustvom na mreži.

Izvor: Engadget

