Ovaj mali Bluetooth uređaj želi da sačuva vaše glasne žice

Ako ste ikada bili na glasnom događaju – žurci, rejvu, košarkaškoj utakmici – i vratili se kući da biste ponovo našli svoj glas, naučnici sa Univerziteta Northvestern su mislili na vas.

Prototip koji se može nositi može vam reći kada da prestanete da pevate

U ovonedeljnom Proceedings of the National Academy of Sciences, najavljuju, kako kažu, prvi bežični uređaj veličine poštanske marke koji će pratiti vaš glas ako očekujete da ćete da vrištite, govorite, navijate, držite predavanja ili nešto slično. Zakačen za grudi, meki, fleksibilni prototip može da otkrije i snimi suptilne vibracije nastale kao posledica vaše glasovne aktivnosti. Zatim, preko Bluetooth-a, on upozorava narukvicu sinhronizovanu sa aplikacijom kada dostignete ono što tim naziva „vokalnim budžetom“, koji je prilagođen na osnovu individualnih glasovnih navika. Takođe možete da izaberete da nosite pametni sat za upozorenja umesto narukvice specifične za uređaj. U svakom slučaju, kada budete upozoreni, znaćete da je vreme da odmorite glas pre nego što rizikujete da povredite glasne žice.

„Ljudima je lako da zaborave koliko koriste svoj glas“, rekla je Tereza ​​Brankačo, stručnjak za glas i koautor studije. “Vaš glas je deo vašeg identiteta – bilo da ste pevač ili ne. On je sastavni deo svakodnevnog života i vredi ga zaštititi.”

Prema istraživačima, drugi uređaji za praćenje glasa koriste mikrofone koji izazivaju zabrinutost za privatnost ili su previše glomazni da bi se koristili u mnogim okruženjima iz stvarnog života. Nasuprot tome, ovaj pronalazak je bežični, mali, savitljiv i lakši za sakrivanje u zavisnosti od toga šta nosite. I dok bi ovaj uređaj mogao da bude od koristi svima koji očekuju da će morati da se takmiče sa glasnom muzikom, zvučnicima ili drugim glasnim zvukovima samo prirodnim zvukom svog glasa, može biti posebno koristan za one koji moraju glasno da pričaju sve vreme na poslu. Zamislite, zaposleni u kol centru koji stalno moraju da pričaju razgovetno preko telefona, profesori koji često drže predavanja studentima u velikim učionicama i pop pevači koji pevaju razdraganoj masi. U najgorem slučaju, karijera pevača bi mogla da pretrpi ozbiljan udarac kao rezultat zamora glasa, jer takvo naprezanje mišića može da spreči da sa lakoćom pevaju iste note koje su ranije mogli. Ovo je verovatno razlog zašto je tim testirao svoj prototip na timu klasičnih pevača u rasponu od dubokih basova do viših soprana. Svaki subjekt je nosio uređaj dok je pevao, pevao, čitao i bavio se drugim oblicima vokalne aktivnosti.

„Iskusni klasični pevači imaju tendenciju da budu svesniji svog vokala jer su ga živeli i učili“, rekao je Brankačo. „Ali neki ljudi – posebno pevači sa manje obuke ili ljudi poput nastavnika, političara i sportskih trenera, koji moraju mnogo da govore za svoj posao – često ne shvataju koliko se forsiraju. Želimo da im damo veću svest kako bi se sprečile povrede“.

U suštini, kada preterano koristite svoj glas, rizikujete da vam otekne, a ponekad čak i da se ošteti tkivo glasnih žica ili vokalnih nabora. Dakle, ako previše vičete – možete povrediti larinks. To je i razlog zašto bi vokalni uređaj jednog dana mogao da pomogne pacijentima sa poremećajima glasa, kao što je vokalna pareza koja uzrokuje slab i zadihan glas kao rezultat povrede nerva, raka, moždanog udara ili virusne infekcije.

“Postoje dokazi da čak i kratki periodi potpune tišine od 15 do 20 minuta koji se isprepliću tokom dana mogu pomoći tkivima glasnica da se oporave i poprave”, rekao je Brankačo.

Uređaj takođe koristi algoritme za razlikovanje kada korisnik govori ili peva dok meri amplitudu i frekvenciju glasa. Taj deo bi mogao da promeni igru za pevače zainteresovane za praćenje njihove vokalne aktivnosti.

“Ta dva parametra su najvažnija u određivanju ukupnog opterećenja koje se javlja na glasnim naborima. Biti svestan tih parametara, kako u datom trenutku tako i kumulativno tokom vremena, od suštinskog je značaja za upravljanje zdravim obrascima vokalizacije”, Džon A. Rodžers, stručnjak za bioelektroniku koji je vodio razvoj uređaja, rekao je u saopštenju.

Ljudi uglavnom upadaju u nevolje kada se događaji gomilaju, rekao je Brankačo. “Možda imaju probe, drže lekcije, razgovaraju tokom predavanja i onda idu na glasnu zabavu, gde moraju da viču preko pozadinske buke. Zatim, u mešavinu ubacuju prehladu ili bolest. Ljudi nemaju pojma koliko kašlju ili pročišćavaju grlo. Kada ovi događaji traju danima, to može dovesti do velikog stresa za glas.”

