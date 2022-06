Frensis Haugen želi veću borbu protiv Facebook-a

Uzbunjivačica Frensis Haugen pokušava da osnuje neprofitnu organizaciju.

Organizacija Beyond the Screen

Frensis Haugen, bivša uzbunjivačica je objavila mnoštvo internih dokumenata i podataka vezanih za Facebook. Ona je svedočila pred Senatom o poslovanju društvene mreže i sada želi da pokrene neprofitnu organizaciju fokusiranu na to da kompanije kao što je Meta budu odgovornije.

Organizacija, koju Haugen-ova želi da nazove Beyond the Screen, planira da se fokusira na tri glavna cilja.

Edukacija advokata koji bi potencijalno mogli da se bore protiv kompanija društvenih medija Podsticanje investitora da ispitaju koliko je tehnološka kompanija društveno odgovorna pre nego što joj se preda novac Treći cilj je pružanje regulatorima uvid u interne podatke i uvid uto kako stvari funkcionišu unutar platforme

Prema izveštajima Politico-a, Haugen-ova trenutno radi sa još dvoje ljudi na projektu i želi da prikupi oko 5 miliona dolara za finansiranje. U izveštaju se pominje da je već dobila nešto novca od nekih trenutno neimenovanih pristalica.

Haugen-ova se nada da će organizacija pomoći advokatima u borbi i grupnim tužbama protiv velikih društvenih kompanija. Takođe, ona želi da stvori topologiju koju investitori mogu koristiti za upoređivanje koliko dobro kompanije rade u cilju zaštite podataka svojih korisnika. Tako će se investitori potencijalno opravdati svoje odustajanje od kompanije koja je možda dobra za poslovanje, ali loša za društvo.

Lažna društvena mreža

Takođe, Haugen-ova želi da napravi lažnu društvenu mrežu, koja se može koristiti za demonstraciju i testiranje kako platforme i njihovi algoritmi zaista funkcionišu. Simulirana platforma može pomoći ljudima da bolje shvate kako kompanije funkcionišu a da te kompanije zapravo nisu stvarne.

To bi zaista moglo pomoći ljudima, koji su se u prošlosti mučili sa Facebook-om i drugima kompanijama, kada su dobijali netačne podatke.

Ovo predstavlja koncept o kojem je Haugen-ova govorila prošle godine, kada je objasnila da želi da izgradi „društvenu mrežu otvorenog koda za studente svih uzrasta da uče i eksperimentišu“. Haugen-ova kaže da je njen cilj da dođe do tačke u kojoj ova vrsta organizacije nije neophodna: „Moja najveća nada je da više nisam relevantna“. Međutim, proći će dosta vremena pre nego što to zaista bude slučaj.

Kako Haugen-ova ističe, postoje zemlje u kojima je Facebook u suštini predstavlja ceo internet. Dok će se Haugen-ova baviti zakonima u SAD i EU, ona želi da se organizacija Beyond the Screen fokusira na ostatak sveta. To znači pokušaj pokretanja promena na mestima gde nije urađeno mnogo, što će predstavljati ogroman napor.

