Facebook Libra ugrožava druge kriptovalute

Bitkoin je prisutan već nešto više od decenije, dok je njegova najveće konkurencija – Ethereum, Litecoin, i Ripple XRP – u kripto-vodama između četiri i sedam godina. Ipak, na sve njih, osim Bitkoina, već utiče kriptovaluta kompanije Facebook koja još uvek nije lansirana.

Istraživanja pokazuju da već postoji veliko interesovanje za novu valutu od koje se očekuje da konkuriše Bitkoinu, a uprkos tome što se u kompaniju izgubilo poverenje, bar kada je privatnost korisnika u pitanju. Naime, došlo se do zaključka da mnogi već više znaju o još uvek neaktivnoj Libra kriptovaluti nego o već neko vreme prisutnom Ethereumu, a zbog veće prisutnosti u medijima, naročito nakon negativne kampanje koju je pokrenuo Donald Trump. Nakon izjava američkog predsednika sa kriptovalutama se upoznala potpuno nova publika, a pre svega sa Bitkoinom i Librom o kojima se i raspravljalo.

Utvrđeno je da je za Bitkoin čulo oko 58% odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država, a Libra je već stigla do 16% – samo mesec dana od kada se za nju prvi put čulo. Kada je Ethereum – druga trenutno najveća kriptovaluta – u pitanju radi se o tek 12% građana koji su za nju čuli od jula 2015. godine, a pretpostavlja se da su Litecoin i Ripple XRP još manje poznati.

Sa druge strane istraživanja ukazuju i na to da veliki broj korisnika ne veruje Facebook-u kada su novčane transakcije u pitanju, što je verovatno u vezi sa skandalima oko curenja korisničkih podataka, pa ostaje da se vidi hoće li medijska vidljivost nove Libra kriptovalute zaista dovesti do toga da u rekordnom roku pretekne one koje postoje već neko vreme.

Izvor: Forbes

