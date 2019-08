Facebook na sudu zbog skeniranja lica korisnika

Sigurno niste iznenađeni vešću da je Facebook na sudu… opet. I ovog puta je reč o optužbama da kompanija ugrožava privatnost korisnika istoimene društvene mreže.

Mark Zuckerberg će pre američkim sudom morati da objasni kako to skreniranje korisnika na fotografijama na Facebooku ne ugrožanja njihovu privatnost. Slučaj se zasniva na činjenici da je Facebook u stanju da vas prepozna na nekoj fotografiji iako niste tagovani na njoj. U tužbi se tvrdi da kompanija nikad nije dobila odobrenje da na ovaj način koristi fotografije.

Facebook na sudu pokušava da se izvuče pravnim igrarijama

Interesantno je da kompanija je u startu želela da spreči tužbu naivnim argumentima. Naime, prvobitni stav Facebookovih advokata je da ova grupna tužba korisnika nije validna jer je “svaki korisnik zaseban slučaj”. To je urađeno kako bi se obeshrabrili korisnici da ulaze samostalno u borbu sa korporacijskim gigantom.

Srećom, sud je odbio ovaj pokušaj obesmišljavanja tužbe, tako da će se kompanija morati da brani svoje stavove na sudu protiv grupe građana. Zuckerberg će morati da dokaže da je Facebook uradio dovoljno da upozori ljude šta će se dešavati sa njihovim fotografijama. Ostaje i da objasni kako je korišćen facial recognition softver bez izričitog odobrenja korisnika.

Ukoliko Facebook izgubi na sudu, svaki korisnik koji je bio deo ove tužbe može da dobije od 1000 do 5000 dolara nadoknade. Ovo može vrlo skupo da košta kompaniju s obzirom na to da je reč o milionima korisnika. Zato i ne čudi informacija da će se Facebook žaliti.

“Oduvek smo bili veoma otvoreni kada je softver za prepoznavanje lica u pitanju. Korisnik može da isključi ovu opciju u bilo kom trenutku.”

Da li će se Zuckerberg izvinjavati zbog prepoznavanja lica korisnika?

Kao što znamo Mark Zuckerberg obožava da se izvinjava javnosti i da preuzima krivicu na sebe (ali i da se ogradi i kaže da nije ništa znao). On je više puta najavio da će “od sada sve biti drugačije” i da će se kompanija fokusirati na prava korisnika. Nekako nam je teško da poverujemo da iskrenost Zuckerberga kada su optužbe za ugrožavanje privatnosti korisnika praktično svakodnevne.

Ipak, ne sumnjamo da će to što je Facebook na sudu pozitivno uticati na kompaniju. Sigurni smo da će od sada biti ekstra pažljivi kako ne bi došlo do još neke tužbe. Da li to znači da će promeniti svoje navike ili će jednostavno biti pažljviji kada je nadgledanje korisnika u pitanju, ostaje da se vidi. Za sada, stav kompanije je da sve to jednostavno nije istina.

Izvor: BBC

