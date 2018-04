Zuckerberg pred saslušanje: “To je moja greška, žao mi je”

Mark Zuckerberg će se naći narednih dana na vrućoj stolici. On će pred kongresom morati da objasni postupke svoje kompanije kada su u pitanju bezbednosni propusti. Iako još uvek nije počelo saslušanje, poznato je šta je vlasnik Facebooka pripremio u svoju odbranu.

Čovek koga optužuju da je prodavao podatke korisnika očigledno ne shvata koncept čuvanja informacija. Kako drugačije objasniti to da mi već znamo šta će on pričati u narednim danima pred Kongresom. Njegov govor je pažljivo sastavljena u saradnji sa advokatima, a kompletnu izjavu od reči do reči možete da pročitate ovde. Poštedećemo vas Markovih pisanija, pa ćemo vam ukratko reći šta sve nekrunisani kralj društvenih mreža ima da kaže na temu privatnosti korisnika i zloupotreba koje su se dogodile. Ukratko, žao mu je – samo nije jasno da li mu je žao što je sve otkriveno, ili je odjednom dobio napad savesti.

Zuckerberg planira da se pojavi pred Kongresom i predstavi svoju verziju događaja koji se tiču Cambridge Analytica skandala. Facebook CEO je istakao svoje pokajanje zbog dozvoljavanja spoljnim aplikacijama da uzimaju podatke korisnika bez njihove dozvole. On se takođe kaje jer je bio previše spor da reaguje na rusko mešanje za vreme američkih izbora. On je sve to pripremio u izjavi koja je dostavljena House Energy and Commerce komitetu pred koji će svedočiti narednih dana.

Zuckerbergu je žao zbog zloupotreba podataka Facebook korisnika

Zuckerberg planira da govor počne sa poznatom poštapalicom kako je Facebook medijska platforma koja povezuje ljude ali da isto tako shvata postoji i tamna strana toga:

Sada je jasno da nismo uradili dovoljno kako bismo sprečili da dođe do zloupotrebe. Tu mislim na lažne vesti, strano mešanja u izbore, govor mržnje, kao i privatnost podataka korisnika i developera. Nismo shvatili kolika je naša odgovornost i to je bila velika greška. To je moja greška i žao mi je zbog toga. Ja sam osnovao Facebook i ja sam odgovoran za sve što se dešava ovde.

To je suština onoga što Mark Zuckerberg planira da iznese na dva kongresna saslušavanja koja ga očekuju ove nedelje. On se uoči saslušanja sastao na Kapitol hilu sa kongresmenima koji će ga ispitivati. Sve vreme je bio okružen advokatima i lobistima koji će se potruditi da on što bolje prođe. On je nakon sastanka ignorisao pitanja novinara.

Rusi rešili američke izbore preko Facebooka?

Zuckerbergu se najviše zamera navodno omogućavanje ruskim operativcima da utiču na američke glasače kako oni ne bi glasali za Hillary Clinton već za Donalda Trumpa. Interesantno je kako se postavlja situacija kao da je Hillary jedna bezgrešna dama koja uošte nije lažirala podatke u svojoj kampanji, uticala da Sanders ne bude izbran kao demokratski kandidat ili pričala kako su na nju pucali iz snajpera prilikom posete Balkanu. Možda bi uticaj Facebooka na američke izbore bio manje značajan da Clintonova nije imala napravila toliko grešaka. Ipak, to ne opravdava Zuckerberga i njegovu želju da unovči privatnost svojih korisnika.

Šta će se još saznati na saslušanjima verovatno zanima i prosečne korisnike Facebooka koji nikad nisu bili preterano srećni zbog konstantnih priča da Zuckerberg zloupotrebljava lične podatke o korisnicima. Ako vam je ova situacija signal da treba da obrišete svoj nalog i promenite društvenu mrežu, spremili smo vam najbolje Facebook alternative za taj korak. Steve Wozniak je već demonstrativno obrisao svoj nalog, a nije jedini. Budite uz PC Press za sve naredne informacije o Zuckerbergovim svedočenjima koja nas očekuju u narednim danima.

Izvor: Washington Post

