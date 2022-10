Facebook razotkriva kinesku mrežu uticaja u Americi?

Meta je pronašla kinesku mrežu uticaja koja ima za cilj da poveća političke tenzije uoči izbora na sredini mandata?

Meta je objavila da je pronašla mrežu naloga koji se lažno predstavljaju kao Amerikanci i ciljaju ljude raznih političkih ubeđenja i potpiruju tenzije koje se odnose na hitnost odluke o pitanjima abortusa, prava na oružje. Isti nalozi stvaraju polarizovanu javnost oko ličnosti Bajdena i guvernera Floride Rona De Santisa.

Primećena aktivnost je označena kao operacija kineskog uticaja. Prvi argument da je reč o kineskom uticaju je tipično ponašanje njihovih mreža, prema kojima se Kina javno kritikuje dok se oblikuje javno mnjenje prema prokineskoj propagandi.

Ovo je još jedna od glasnih optužbi Amerike i Mete kao kompanije usmerene ka Kini, kao neprijatelju broj jedan, koji koristi sve alate zarad potkopavanja slobodnog kontinenta. Kina ni ovog puta, odnosno Vlada Kine nije direktno optužena, već se govori o „nekoj mreži“.

Meta je mreža koja se u najvećoj meri koristi manipulacijom javnog mnjenja u svim oblastima. Dok to čini u proameričkoj propagandi to je u redu, ali kada se druge države drznu da učine nešto za sebe to nije u redu.

Postavlja se pitanje u kojoj meri su ovakve izjave Mete i američkih službi državna propaganda za podizanje neprijatelja kao strašnog. Kina mora da ispadne sve gora i strašnija, kako bi se osećaj opasnosti povećao na drastičan odnosno potreban nivo.

Vlada Kine za sada nisu komentarisale ovakve objave.

Izvor: usatoday

Podelite s prijateljima

Tweet