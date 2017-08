Facebook ukinuo robote koji su počeli da međusobno ‘razgovaraju’

Od trenutka kad se probudimo naš dan je sastavljen od razgovora koji u sebi imaju elemente pregovaranja. Scenariji takvih razgovora se kreću od onih u kojima se pregovara o izboru filma za to veče, preko onih u kojima svoju decu ubeđujete da pojedu povrće, pa sve do onih u kojima pregovarate o ceni nekog proizvoda. Ono što je zajedničko ovim razgovorima je to što zahtevaju kompleksnu komunikaciju, te veštinu ubeđivanja, a te osobine se ranije nisu mogle pronaći u kompjuterskim sklopovima.

Do danas su varijante robota koji bi služili za različite vrste razgovora i pregovora došle do sistema koji mogu da obavljaju kratke razgovore, ili da izvrše jednostavne radnje – poput rezervisanja sobe u hotelu. Izrada mašina koje bi mogle da obavljaju smislene razgovore sa ljudima je veliki izazov, budući da od robota zahteva da kombinuje razumevanje razgovora sa onim što zna o svetu, te da sastavi rečenicu koja mu omogućava da to i izrazi.

U junu 2017. godine istraživači iz kompanije Facebook, sa Odeljka za istraživanja veštačke inteligencije, su objavili svoj rad o robotima koji su napravljeni da pregovaraju, a početkom avgusta iz Facebook-a su ukinuli dva ovakva robota, pošto su počeli da komuniciraju sopstvenim jezikom.

Planirano je da programi steknu veštine pregovaranja tako što bi podražavali ljudsko ponašanje tokom procesa trgovine, ali kad su uparili dva programa, koje su nazvali Alice i Bob, da pregovaraju jedno sa drugim, roboti su počeli da razvijaju novi, i pomalo bizaran, način komunikacije:

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to me

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očekivalo se da roboti nauče kako da trguju sportskom opremom, šeširima i knjigama, tako što bi prvo procenili vrednost proizvoda, a onda pregovarali o ceni, ali se dogodilo više od toga.

Pošto su prekinuli razgovor između robota, iz Facebook-a su izjavili da je učinjen važan korak napred ka robotu koji bi mogao da ‘razume’, upotrebi jezik, pregovara, te postane nešto poput digitalnog ličnog asistenta. Dodali su i da je većina ljudi koja je imala priliku da komunicira sa ovim programima mislila da ‘razgovara’ sa drugim ljudskim bićem.

Istraživači su napomenuli da je nemoguće da se jezik veštačke inteligencije prevede na engleski, ili bilo koji drugi ljudski jezik, budući da govornika i prevodilaca još uvek nema.

Izvor: telegraph.co.uk

