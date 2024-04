Fallout: TV serija privlači nove igrače

Video igra Fallout je popularnija nego ikada pre, a najviše zahvaljujući novoj TV seriji koja je ostvarila veliki uspeh. Društvenim mrežama tako kruže svakojake informacije, a među najzanimljivijim su priče o skloništima.

Svako sklonište ima svoj broj, svoju priču – 69 je među najjezivijim, jer se u njemu našao jedan muškarac sa nekoliko hiljada žena. Broj 68 takođe – u ovo sklonište je ušlo par hiljada muškaraca i samo jedna žena. Ljubitelji franšize gutaju ove priče, a serija je probudila još veće interesovanje.

Fallout serija je igrače dakle motivisala da se vrate igri, ili da je igraju prvi put. Online igra za više igrača Fallout 76 je tako zabeležila rekord – 17. aprila se u igri u isto vreme našlo čak 43.887 igrača (obično to bude između 7 i 10 hiljada).

Slične uspehe su zabeležili i drugi delovi igre: Fallout 3 – Game of the Year Edition iz 2008. je na platformi Steam sa uobičajenih 1.350 igrača skočila na oko 7.300. Prvi Fallout iz 1997. godine je takođe popularniji – igru u isto vreme obično igra oko 200 ljudi, ali je nakon emitovanja serije taj broj prešao 3 hiljade. Odlično su proši i Fallout 4, Fallout: New Vegas, Fallout 2, čak i Fallout Tactics.

Ljubitelji apokalipse žure na Steam, gde traje rasprodaja – zainteresovani mogu da nađu svaku PC igru iz Fallout serijala.

Podelite s prijateljima

Tweet