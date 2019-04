Film “Masters of the Universe” odložen za 2020. godinu

Snimanje novog filma „Master of the Universe“ trebalo je da počne u julu u Pragu, a pod okriljem kompanije Sony, koja se, još od kada je otkupila sva prava 2009. godine, trudi da film vrati na velika platna. Projekat je tokom godina doživeo brojne transformacije, i promenio nekoliko priča i reditelja, a sada se suočava sa još jednim odlaganjem, pa može da se očekuje tek 2020. godine.

Novi scenario napisali su Matt Holloway i Art Marcum, koji stoje iza filmova „Iron Man“ i „Man in Black“, pa sudbina novog „Masters of the Universe“ filma izgleda mnogo izvesnija nego ranije. Uprkos tome, prvobitni rok po kojem je u bioskope trebalo da stigne u decembru 2019. već neko vreme ne izgleda moguće, a posebno od kada je početak snimanja pomeren za nekoliko meseci.

Tako se očekuje da film u bioskope stigne tek na leto 2020, a verovatno u junu ili avgustu, budući da Sony do sada nije najavio ni jedan film za taj period. Očekuje se da novi He-Man bude kvalitetniji od prethodnika, a zbog toga što iza scenarija stoje ljudi koji su već uspešni na tom polju, što važi i za ostale filmske radnike koji će učestvovati u procesu.

