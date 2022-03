Flickr želi da stavi ograničeni sadržaj iza Paywall-a

Flickr je popularno mesto gde fotografi mogu da hostuju svoje fotografije i koriste ih kao svojevrsni online portfolio.

Bezbedno mesto za eksplicitne fotografije

Međutim, s obzirom na to da postoje razne vrste fotografija, od kojih bi se neke mogle smatrati „eksplicitnim“, čini se da Flickr želi da te fotografije stavi iza paywall-a. Prema Flickr-u, „Fotografi koji prave i stvaraju rad koji bi neki mogli smatrati rizičnim, imaće bezbedno mesto na mreži da komuniciraju jedni sa drugima, dele zajedničke interese i stavljaju svoju umetnost u svet bez straha da će biti uklonjena ili im potpuno zabranjen pristup zajednicama koje vole”.

Flickr napominje da je u prošlosti i na drugim platformama deljenje eksplicitnog/rizičnog sadržaja ponekad moglo da dovede do brisanja slika ili do zabrane pristupa fotografu sa platforme, pa stavljajući ga iza Paywall-a, obezbeđuje da samo oni koji žele da vide takve slike to i urade, a kreatori iza njih će biti „bezbedni“ (sve dok slike nisu nelegalne, naravno).

Pored ove promene, Flickr je takođe najavio da će korisnici koji možda ne žele da svoje fotografije objave, uskoro morati da plate tu privilegiju. Kompanija kaže da će ograničiti korisnike besplatnih naloga na 50 fotografija koje nisu javne, tako da ako prvenstveno koristite Flickr kao način da delite svoje fotografije sa prijateljima ili članovima porodice, možda ćete morati da nadogradite svoj nalog ako planirate da imate više od 50 od ovih privatnih slika.

Izvor: Ubergizmo

