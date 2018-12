Fluorid umesto litijuma za dugotrajnije EV baterije

Istraživači su najavili novo otkriće vezano za baterije, gde su umesto korišćenja litijuma, elektro-pozitivnog elementa u periodnom sistemu, koristili flourid, koji je najčešće elektro-negativan. Može da uskladišti više energije od litijumskog dvojnika, ali do sada je bilo potrebno, da bi baterije radile, zagrevanje na 150 stepeni celzijusa ili više. Naučnici iz Honde, Caltecha i NASA-e otkrili su način na koji će raditi na sobnoj temperaturi, što bi na kraju moglo doneti više energetske gustine i ekološki sigurne baterije za električna vozila (EV) i druge uređaje.

Fluorid-jonske baterije u osnovi funkcionišu u suprotnom pravcu od litijum-jonskih, privlačeći elektrone umesto da ih odbijaju. Flourid (jonizovana verzija fluora) je zanimljiv materijal za bateriju jer ima malu atomsku težinu i veoma visok kapacitet za čuvanje elektrona. Međutim, da biste to uradili, morate da rastopite fluorid jone u elektrolit, a istraživači su otkrili da to radi samo sa čvrstim elektrolitima zagrejanim na visokim temperaturama. Da bi se to zaobišlo, Honda/NASA/Caltech tim stvorio je tečni elektrolit pod nazivom BTFE koji omogućava fluoridu da se rastvara na sobnoj temperaturi.

Sa dva pozitivno naelektrisana kraja, koristi se princip „suprotnosti se privlače“, snažno reagujući na negativno naelektrisane fluoride. Naučnici su uparili elektrolit sa bakrom, lantanom i fluorom kako bi stvorili prototip baterije sposobne za reverzibilnu hemijsku reakciju (to jest punjenje) na sobnoj temperaturi. Sve u svemu, ove baterije imaju potencijal za deset puta veću energetsku gustinu u odnosu na litijum-jonske baterije i imaju „povoljniji ekološki uticaj“, tvrdi Honda.

Međutim, čuli smo ovakve stvari mnogo puta ranije, tako da i u ovom slučaju važe uobičajene opreznosti i upozorenja. Na primer, tim još uvek mora da utvrdi kako da stabilizuje anode i katode, koje se u potpunosti rastvore u elektrolit. Napreduju, ali testiranje je i dalje u toku – pa se nadamo da nećemo biti opet razočarani baterijama koje odlično rade u laboratorijama, ali ne i u automobilima.

