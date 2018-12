Šta je dovelo do iznenadnog pada Ethereuma na čak 13 dolara?

Celokupna kripto-zajednica posmatrala je u strahu kada je cena Ethereuma za trenutak, na Coinbase Pro (ranije poznata kao GDAX) pala sa skoro 100 dolara na bednih 13 dolara. Incident se dogodio prekjuče, 6. decembra, a cena novčića danas je i dalje ispod 100 dolara (89,32 dolara oko 18h), 8. decembra. Nakon toga prekjuče, cena Ethereum-a treće najveće kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji nakon Bitcoina i Ripplea se vratila na prosečnu vrednost trgovanja od oko 97 dolara. Zaista, bilo je potrebno samo trenutak pre nego što se njegova vrednost popela sa 13 na 97 dolara, što se može videti na grafikonu.

Čini se da je anomalija isključivo uticala na cenu Ethereuma na tržištima USDC Coinbase Proa. Za one koji nisu upoznati, USDC je kriptovaluta vezana za dolar, koju je izdao fintech gigant Circle (sa nekim sredstvima od begemota rudarenja Bitmaina). Šokirani trgovci su odmah izašli na društvene mreže kako bi delili screenshot-ove s neobičnim kretanjem, a mnogi su ostali zapanjeni događajem. Hard Fork je od tada potvrdio da se to zaista dogodilo. Coinbase je odgovorio na pitanje na Twitter-u, a menjačnica tvrdi da su njeni sistemi funkcionisali kako je planirano, bez neočekivanih ponašanja. Evo šta je rekla:

We’re aware of price movement on one of our order books that happened over the course of regular trading activity. Over the past 24 hours, all Coinbase platforms have operated as planned and no system-wide incidents have been identified. For updates: https://t.co/428lJpkXoA

— Coinbase Pro (@CoinbasePro) December 6, 2018