Fort Solis stiže 22. avgusta

Ako ste ljubitelj psihološkog horora, trebalo bi da obeležite 22. avgust u svom kalendaru. Tada stiže nova intrigantna igra pod nazivom Fort Solis. Fallen Leaf opisuje svoj debi kao psihološki naučno-fantastični triler.

Fort Solis dostupan za PS5, PC i Mac

Igra prikazuje igrače kao Džeka Lirija, inženjera koji je poslat da istraži udaljenu rudarsku bazu na Marsu. Rodžer Klark, najpoznatiji po ulozi Artura Morgana u Red Dead Redemption 2, igra Lirija, dok glumačku ekipu zaokružuju Tori Bejker i Džulija Braun.

Gledajući trejler za Fort Solis, možda ćete steći osećaj da je Fallen Leaf inspirisan Dead Space-om, ali studio kaže da su na njega najdirektnije uticali narativni naslovi poput Firewatch i Until Dawn. Pored Layers of Fear, to je jedna od prvih Unreal Engine 5 igara koje su stigle od kada je Epic prvi put predstavio ovu tehnologiju 2020. Fort Solis će biti dostupan na PlayStation 5, PC-u i Mac-u.

Izvor: Engadget

