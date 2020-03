Francuska priprema velike kazne za vlasnike modifikovanih električnih bicikala

Francuska je jedna od retkih država koja uprkos popularnosti ne gleda blagonaklono na vlasnike električnih bicikala, a da je to potvrdila i novim zakonom. Naime, upravo je donet zakon koji im omogućava da pomenute vlasnike potencijalno kazni sa 30.000 evra i do jedne godine zatvora. Uz to, kao dodatna kazna može da bude i suspendovanje vozačke dozvole na period od tri godine.

Naravno, ne moraju da brinu svi vlasnici električnih bicikala. Ovo se odnosi samo na one koji prerađuju bicikle kako bi postigli veću brzinu i snagu od deklarisane i zakonski odobrene. Ovaj zakon odnosiće se i na uvoznike i distributere električnih bicikala koji nisu u skladu sa dozvoljenim parametrima.

Maksimalna dozvoljena brzina električnih bicikala u Francuskoj je 25 km/h, što je relativno sporo i lako dostižno čak i za obične bicikle. Zato nije ni čudo što su mnogi vlasnici ovakvih bicikala podlegli modifikacijama, menjajući parametre i eventualno hardverske delove kako bi postigli veće brzine. To je relativno lako, pošto većina bicikala ima samo softverski ograničenu brzinu na 25 km/h, jer je u SAD-u ograničenje veće (32 km/h). Za proizvođače je mnogo lakše i jeftinije da prave jedan model što se hardvera tiče, pa da softverskim putem postave ograničenja za različite regione i tržišta.

Električni bicikli su veoma popularni u Francuskoj, ali zbog činjenice da većina vozača ne nosi kacige i da voze brže od dozvoljene brzine, padovi i sudari u kojima učestvuju imaju veće zdravstvene posledice, kako za vozače, tako i za pešake. Zato ovaj zakon pokušava drakonskim merama da utiče na svest vozača i da ih „primora“ da poštuju doneta pravila.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet