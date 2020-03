Minecraft virtuelna biblioteka kao glas protiv cenzure

Budući da sve više vlada širom sveta poseže za cenzurom koju koristi kao sredstvo kontrole, novinari, a najpre Reporteri bez granica, se na različite načine bore protiv ovog trenda, te za distribuciju informacija ponekad koriste i neočekivane kanale. Poslednji među njima našao se u okviru igre Minecraft, a u obliku virtuelne biblioteke.

Tako igrači sada mogu da dođu i do cenzurisanih informacija, i to posebno važi za one koji se nalaze u zemljama u kojima je kontrola na visokom nivou, a dovoljno je da pokrenu Minecraft mapu, i krenu da pretražuju virtuelne police takozvane „Necenzurisane biblioteke“. Među Minecraft knjigama mogu da pronađu i zabranjene članke, te informacije o novinarima koji su cenzurisani u svojim zemljama, a igrači mogu da ih čitaju zahvaljujući tome što Minecraft može da se igra čak i u zemljama sa jakom cenzurom.

Biblioteka se sastoji od više od 12,5 miliona Minecraft blokova, a sagradilo ju je 24 igrača iz 16 različitih zemalja, a za to im je bilo potrebno oko 250 sati. U biblioteci se između ostalog, nalaze i tekstovi petoro cenzurisanih novinara iz Rusije, Meksika, Egipta, Vijetnama i Saudijske Arabije. Krila biblioteke su organizovana po zemljama, i označena zastavama, a igrači mogu da preuzmu igru i mapu, i, na primer, sa svojim Minecraft junakom ušetaju u rusko krilo, izaberu knjigu i pročitaju članak sa portala grani.ru, koji je blokiran u matičnoj zemlji, a zbog toga što izveštava o aktuelnim protestima.

Novinarka Hatice Cengiz iz Saudijske Arabije takođe je sarađivala na projektu, a kako bi u biblioteku uvrstila i tekstove svog partnera Jamala Khashoggija, koji je ubijen u oktobru 2018. godine.

Izvor: Futurism

