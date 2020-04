Francuska razvija aplikaciju za praćenje širenja COVID-19

Francuska se pridružuje onim zemljama koje smatraju se da će tehnologija pomoći u praćenju i kontrolisanju COVID-19, među kojima je Indija o čemu smo nedavno pisali. Zemlja razvija StopCovid kontakt aplikaciju za praćenje kontakata koja će koristiti Bluetooth za otkrivanje lanca prenosa koronavirusa i pomoći u ograničavanju širenja.

Ukoliko se približite nekome kome je pozitivan test na COVID-19, aplikacija će vas obavestiti i predložiti testiranje da budete sigurni. Zvaničnici su spremni da istaknu brojne mere zaštite privatnosti. Sarađuju sa Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) projektom koji je kreiran da poštuje podatke korisnika, a aplikacija će biti otvorenog koda kako bi podstakla inspekciju koda. Francuski nadzorni organ privatnosti CNIL takođe će imati svoj doprinos.

Problemi privatnosti podataka

Ipak, TechCrunch upozorava da problemi sa privatnošću ostaju. Nije jasno da li će StopCovid biti centralizovan ili ne. Ukoliko bude, postoji rizik da hakeri mogu da povežu anonimne identifikatore sa stvarnim imenima. Kao i drugi projekti praćenja, postoji bojazan da bi vlada tehnologiju praćenja mogla da zloupotrebi u druge svrhe.

Tu je i pitanje njenog objavljivanja. Očekuje se prototip verzija aplikacije za tri do šest nedelja. To je brzo prema tipičnim razvojnim standardima, ali moglo bi doći relativno kasno u toku epidemije. Mogla bi se na kraju koristiti da se spreči ponovna pojava virusa posle prolaska glavne epidemije, umesto da se koristi za borbu sa bolešću na vrhuncu. To je pretpostavka da aplikacija uopšte bude puštena.

Francuski ministar za digitalni sektor Cedric O upozorio je da aplikacija možda neće dospeti u javnost ako se tehničke prepreke sa Bluetooth-om pokažu nepremostivim. Ukoliko ipak uspe, ne bi bilo iznenađujuće da niz drugih zemalja sledi taj primer.

Izvor: Engadget

