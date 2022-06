Korisnicima Android-a omogućena je jednostavnija kontrola lozinki

Korisnicima Android platformi sada je omogućeno da dodaju Google Password Manager na svoj početni ekran. Prečica je dostupna odmah nakon preuzimanja najnovijeg ažuriranja Google Play prodavnice.

Lozinke na početnom ekranu

Google već neko vreme nudi podršku za upravljanje lozinkama u okviru naloga. Međutim, pristup izvornoj verziji tog alata na korisničkim Android uređajima nije bio jednostavan.

Pre nedavnog ažuriranja Google Play prodavnice, korisnik je morao da ode u deo koji se odnosi na “Privacy” u podešavanjima za Android kako bi našao opciju za pokretanje softvera. Prema izveštajima sajta 9to5Google, sada je moguće dodati prečicu na početni ekran Android telefona ili tableta.

Kada ažurirate Google Play prodavnicu, jednostavno otvorite aplikaciju Settings na telefonu a zatim u delu Privacy nađite opciju „Autofill service from Google,“ a zatim „Passwords“. Zatim bi trebalo da vidite opciju koja se zove „Add shortcut to your home screen“.

Ova opcija će se pojaviti sa najnovijim ažuriranjem Google Play prodavnice na verziju 22.18. Ovim potezom, Google olakšava korisnicima da pregledaju i modifikuju svoje lozinke, kao i da ih promene kada situacija to zahteva.

Izvor: Engadget

