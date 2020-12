Fujitsu najavio Primergy GX2460 M1 kojeg pokreće Nvidia GPU

Fujitsu pokreće globalnu transformaciju zasnovanu na podacima tako što računarstvo ubrzano NVIDIA GPU-om za napredne AI radne zadatke čini dostupnim konvencionalnim klijentima. Proširenje PRIMERGY GX serverskog portfolija koji pokreću NVIDIA GPU-ovi pruža performanse visokih brzina za napredne zadatke procesiranja kako danas, tako i u budućnosti.

Većina podataka koje organizacije prikupljaju i čuvaju danas je neiskorišćena. Ali, računarstvo ubrzano NVIDIA GPU-ovima će to promeniti. Prema analitičkoj firmi Gartner, tržište serverskih GPU-ova nastavlja da raste pri više od 20% CAGR. Kompanije sve više koriste GPU-ove u data centrima kako bi znatno ubrzali radne zadatke, uključujući AI i nauku o podacima, duboko učenje, analitiku podataka, infrastrukturu virtuelnog desktopa (virtual desktop infrastructure – VDI) i grafiku.

Posebno dizajniran za radne zadatke ubrzane pomoću GPU-a, novi Fujitsu Server PRIMERGY GX2460 M1 optimizuje i mogućnosti izračunavanja, kao i NVIDIA GPU operacije i prenos podataka, iskorišćavajući najnoviju procesorsku tehnologiju sa naprednim AMD procesorima i PCIe Gen4.0 magistrale visoke brzine. Ovo donosi znatno ubrzanje performansi servera za radne zadatke koji su intenzivni po pitanju podataka. Organizacije mogu da stvore kompetitivnu prednost otključavanjem detaljnijeg uvida i bržim izvlačenjem vrednosti iz svojih podataka, što im omogućava da transformišu klijentska iskustva, otvore nova tržišta i da učine zaposlene i procese produktivnijim.

Odličan odnos cene i performansi radi naprednih kompanijskih radnih zadataka

Pružajući odličan odnos cene i performansi za širok raspon naprednih kompanijskih radnih zadataka, rek server PRIMERGY GX2460 M1 sa dvostrukim podnožjem ima drugu generaciju AMD EPYC serije CPU procesora do 32 jezgra, 1TB DDR4 memorije i do četiri NVIDIA data centar GPU-ova. Osam NVMe/SATA drajva garantuju munjevito skladištenje velikih količina podataka, dok do šest PCIe Gen4.0 interfejsa visoke brzine podržava GPU-ove, skladištenje i mrežne kartice radi fleksibilne proširivosti. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, ovaj svestrani server dizajniran je za energetsku efikasnost, osiguravajući niže ukupne troškove vlasništva. Njime se, zajedno sa ostalom data centar infrastrukturom, lako upravlja preko softvera Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM).

Oliver Delachapelle, direktor sektora Category Management Products Europe u kompaniji Fujitsu, kaže: „Podaci su ključni pokretač poslovanja u današnjem svetu okrenutom podacima, za sve industrije, bez obzira na veličinu kompanije. Kako informacije nastavljaju eksponencijalno da rastu, organizacijama je potrebno da ih brže premeštaju, da skladište veće količine i da ih obrađuju u okviru edge računarstva, data centara i cloud računarstva. Računarstvo ubrzano pomoću GPU-a je platforma koja im je potrebna da bi to inteligentno radili. Zbog toga je PRIMERGY portfolio proširen predstavljanjem modela PRIMERGY GX2460 M1 – potpuno nove, najsavremenije kategorije servera koja klijentima pruža savršeno rešenje za sve njihove radne zadatke u vezi sa AI-jem, naukom o podacima, grafikom, računarstvom visokih performansi i VDI-jem. Iskorišćavajući povećanu snagu računarstva, firme će biti u stanju da saznaju više iz svojih podataka, otključaju nove mogućnosti i da realizuju svoje najambicioznije strategije rasta zasnovane na podacima.“

Cena i dostupnost

PRIMERGY GX2460 M1 dostupan je za naručivanje od novembra 2020. kroz partnersku mrežu Fujitsu SELECT kanala.

