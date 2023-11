Galaxy S24 mogao bi da bude prvi Samsung-ov telefon sa ugrađenim generativnim AI servisom

Generative AI je trenutno „najvrelija IT tema“ i svi se trude da najbolje iskoriste prednosti koje donose ChatGPT i slični AI servisi. Ni Samsung nije izuzetak. Nedavno su se pojavile glasine da će Galaxy S24 serija telefona imati ugrađen generative AI, sličan ChatGPT-u.

Iako kompanija nije zvanično potvrdila da će Galaxy S24 biti njihov prvi model koji će imati ovu funkcionalnost, naveli su da će najmanje jedan od njihovih modela za sledeću godinu moći da se podiči sa tom opcijom. Samsung je, svoju zainteresovanost za generative AI proizvode objavio na konferenciji održanoj pre nekoliko dana. Kako navodi Business Korea, kompanija je tada potvrdila da će se telefon sa ovom funkcionalnošću pojaviti na tržištu u toku sledeće godine. S obzirom da postoje indicije da će Galaxy S24 biti predstavljen u januaru, veruje se da će novi Samsung-ov flagship model biti glavni kandidat za to. Drugi potencijalni kandidati su Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, koji se očekuju sredinom sledeće godine.

Nisu objavljeni detalji koja vrsta generative AI opcija će biti dostupna, kao ni da li će se to uraditi u partnerstvu sa ChatGPT-om ili nekom drugom kompanijom. Jedino što se zna je da će ta opcija biti ugrađena i dostupna bez povezivanja telefona na Cloud. To je ujedno i ključna informacija, jer povećava privatnost korisnika dok upotrebljava AI proizvod. Procesiranje AI upita na samom uređaju znači da korisnički podaci neće dolaziti do Samsung-ovih servera, kao i da uređaj tokom tog procesa neće morati da bude povezan na Internet. Naravno, u tom slučaju, softver neće biti u stanju da ponudi odgovore koji se zasnivaju na podacima sa mreže.

Jasno je da će za interno procesiranje AI upita biti neophodni napredni čipovi sposobni da u (skoro) realnom vremenu obave taj posao, a upravo objavljeni Snapdragon 8 Gen 3 procesor mogao bi da pomogne u takvim zadacima.

Moramo da kažemo da ništa ne sprečava Samsung da ponudi AI funkcionalnost i na telefonima srednje klase. Jedino što bi u tom slučaju upiti bili obrađivani u cloud-u, umesto na samim uređajima. Na osnovu svega toga, možemo da kažemo da bi Generative AI mogao bi da bude sledeća velika stvar koja će odvajati premium telefone od ostalih (jeftinijih) modela.

Izvor: BGR

Podelite s prijateljima

Tweet