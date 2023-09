Galaxy Tab S9 serija – ultimativne performanse nadohvat ruke

Tablet je izvrstan uređaj koji u mnogim situacijama može da zameni laptop, posebno ako često putujete, ako ste u pokretu ili želite svoj rad ili zabavu da nosite sa sobom u praktičnom obliku – lakšem, tanjem i manjem uređaju.

Ovog leta Samsung je predstavio novu, vrhunsku seriju Galaxy Tab S9, koja redefiniše svet tableta i postavlja nove standarde za gledanje i kreativnu slobodu. Pored izvanrednih performansi, ovi tableti su dizajnirani da podstaknu vašu želju da pretvorite svoje ideje u stvarnost, povećaju vašu produktivnost i sve to bez većeg napora, zahvaljujući brojnim inovacijama.

Bez obzira na to da li se odlučite za Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ili Galaxy Tab S9 Ultra, očekuje vas do sada najveći Dynamic AMOLED 2X ekran koji je proizvela kompanija Samsung. Oduševiće vas oštri i jasni detalji u širokom spektru jarkih boja i potpuno crnoj zahvaljujući HDR10+ poboljšanim vizualima i tečnom skrolovanju do čak 120 Hz. Tanji, ali moćniji od prethodnih modela, Galaxy Tab S9 tableti su opremljeni istim vodećim mobilnim procesorom munjevite brzine, Snapdragon® 8 Gen 2 mobilna platforma za Galaxy. Takođe, tu je i funkcija zaštite vida koja smanjuje naprezanje vaših očiju pri slabom svetlu, a prilikom gledanja sadržaja na vašem novom tabletu, primetićete čak i najfinije detalje, precizne i jasne. Ovo unapređenje pri gledanju važi i ako želite da uživate u svom sadržaju na tabletu na otvorenom – inovativna Vision Booster tehnologija automatski će registrovati uslove pri jakom svetlu i prema njima će prilagoditi ekran kako bi iskustvo bilo još bolje. Sve napredne funkcije tableta iz serije Galaxy Tab S9 omogućavaju vam da provodite duge sate u strimovanju, igranju igrica, gledanju sadržaja, čitanju ili radu.

Odličan radni asistent za sve kreativce čije najbolje ideje dolaze neočekivano

Upravo zbog toga, ako radite u nekoj od kreativnih industrija, najbolje rešenje za vas je tablet iz serije Galaxy Tab S9, koji zbog takve lakoće prenosivosti možete uvek nositi sa sobom i koristiti u svakom trenutku, bez obzira na osvetljenje, vremenske uslove ili lokaciju. Izvanredni ekran serije Galaxy Tab S9 je idealna pozadina za svaki projekat. Opcijom Multi Window možete povezati do tri aplikacije kao organizovanu mrežu lako prilagodljivih prozora.

Fenomenalnom, već poznatom i prepoznatljivom, a sada i unapređenom Galaxy S Pen olovkom moći ćete da pišete i crtate veoma slično kao na papiru, a njegova otpornost na vodu i prašinu otvara vrata širokim mogućnostima upotrebe, bez obzira na okruženje ili uslove. Aplikacija GoodNotes će vam pružiti novo iskustvo pisanja beleški i zapisa, prvi put na Android uređaju, što je dostupno samo korisnicima Galaxy tableta. Pored toga, beleške napravljene u GoodNotes aplikaciji moći ćete lako da uređujete i delite s drugima istovremeno. Svi dizajneri i profesionalci mogu pretvoriti svoju kreativnu viziju u pažljivo izrađene 2D CAD šeme, sveobuhvatne planove prostora i tačne procene.

Nepobediva veza između vaših novih uređaja – tableta i mobilnog telefona

Zahvaljujući Samsung ekosistemu, povezivanje tableta Galaxy Tab S9 s vašim novim mobilnim telefonom Galaxy Z Flip5 ili Galaxy Z Fold5 omogućiće vam izuzetno korisničko iskustvo. Korišćenje svih kreativnih alatki je lako kada su Galaxy Tab S9 tableti povezani s drugim uređajima, pri čemu ćete opcijom Multi-Control bez problema moći da kopirate, lepite ili prevlačite tekst ili slike direktno između tableta i pametnog telefona. I ne samo to, već ćete lako moći da slikate i snimate video-zapise i prenosite ih s vašeg Galaxy telefona na tablet.

Korisna adresa: samsung.com/rs

