Review: Samsung Galaxy Tab S7+ – Visoka klasa, s pravom

Ukoliko želite vrhunski tablet sjajnog ekrana, sposoban da prihvati olovku odličnih karakteristika, koji bi bio i produktivna alatka i sprava za razbibrigu, manje-više ste osuđeni na „jabučastu” ponudu. Android proizvođači su se uglavnom fokusirali na niži i srednji segment tablet ponude. Ipak, Samsung, kao najveće ime Android sveta, ne samo da prati konkurenciju u stopu već često nameće standarde

Tablet koji postavlja standarde

Samsung Galaxy Tab S7+ je upravo to – tablet koji postavlja standarde. Reč je o vrhunskom tabletu koji stiže u premijum izdanju, s metalnim okvirom i poleđinom, neverovatno male debljine (svega 5,7 mm) i mase (575 grama) za svoju veličinu. U rukama deluje impozantno sa svojih 12,4 inča dijagonale, što je u rangu ekrana ultramobilnih laptopa. Kako je iskorišćena tolika površina? Da li je reč „samo” o smartfonu još većeg ekrana ili se radilo na optimizovanju upotrebe?

Postoji nekoliko opcija i trikova u rukavu. S novom i unapređenom olovkom koja je još preciznija i osetljivija, otvara se ogroman broj mogućnosti, kako u domenu produktivnosti, tako i zabave. S druge strane, ukoliko spadate u one koji bi želeli da odrade neki posao na tabletu, na raspolaganju je eksterna tastatura koja mu daje sasvim novu dimenziju. Čak možete koristiti i DeX konekciju s računarom i iskoristiti mnoštvo mogućnosti Google ekosistema, u kombinaciji s klasičnim periferijama. Jednostavno, ovaj tablet u tom pogledu zaista može sve.

Fenomenalni ekran

Ekran je posebna priča, budući da je reč o velikom i svetlom ekranu s HDR10+ podrškom, kao i rezolucijom od 2800 × 1752 tačaka, sa 16 : 10 odnosom strana. Ipak, najbolje od svega je podrška za osvežavanje ekrana od 120 Hz, što je prvi takav slučaj u Android svetu (iPad Pro je prvi ovo uveo – naravno, koristeći Samsung-ove ekrane), što je od ogromnog značaja. Zapravo, još je značajnije nego na telefonu, budući da glatke animacije i prelazi na ovako velikom, jasnom i svetlom ekranu dobijaju svoj puni smisao. Multimedijalne mogućnosti su naglašene prisustvom četiri AKG zvučnika.

Svakodnevno iskustvo na najvišem nivou

Tablet donosi najbolji hardver današnjice, oslonjen na Snapdragon 865+ čipset, koji će se s lakoćom nositi s bilo čime što mu podmetnete, od najzahtevnijih igara, preko videa, raznih aplikacija za rad i zabavu… 8 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora je sasvim adekvatno, ali ukoliko želite da proširite kapacitet, to se može brzo i lako uraditi microSDXC karticom kapaciteta do čak 1 TB, koja ima zaseban slot. Android 10 operativni sistem, u kombinaciji s One UI 2.5 korisničkim interfejsom, donosi najbolje iskustvo koje današnji tableti nude – s tim što ono u dobroj meri zavisi od optimizovanosti konkretnih Android aplikacija, što znači da iskustvo može dosta da varira u zavisnosti od toga za šta se tablet zapravo koristi. Od naprednih zaštitnih metoda na raspolaganju je skener otiska prsta.

One UI 2.5 interfejs Samsung Galaxy Tab S7+ tableta

Zanimljivo je da tablet nudi sasvim pristojne kamere – pozadi dual sistem od 13 MP i 5 MP, a spreda jednu kameru od 8 MP. Za ono čemu su namenjene – uglavnom video-pozivi, beleženje pokojeg snimka i slično, sasvim će dobro poslužiti, posebno pri dobrom dnevnom svetlu. Baterija kapaciteta čak 10090 mAh, pomalo nestvarna za ovako tanak uređaj, omogućava višednevni rad i uz najzahtevnije primene i igranje do mile volje. Tablet se puni preko USB-C konektora, brzim punjačem od 15 W.

Samsung nije imao nimalo lak zadatak da dokaže i pokaže da je Galaxy Tab S7+ više od „telefona s većim ekranom”. Misija je obavljena uspešno i uređaj nudi obilje mogućnosti i opcija, koje ne staju samo kod konvencionalnih mogućnosti tableta, već bivaju znatno proširene dodacima kao što su tastatura ili olovka. Pored toga, sve što radite na standardnim tabletima ovde radite brže, bolje, udobnije, lepše, kvalitetnije. Visoka cena je opravdana – pod uslovom da vam je potrebno ultimativno tablet iskustvo. Galaxy Tab S7+ je upravo za to stvoren.

