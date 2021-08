Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic: Novi doživljaj korišćenja pametnog sata

Kompanija Samsung Electronics predstavila je nove modele Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic i time započela novu eru inovacija pametnih satova. To su prvi pametni satovi sa novim operativnim sistemom Wear OS Powered by Samsung, koji je kreiran saradnji sa kompanijom Google, a opremljeni su najintuitivnijim Samsung korisničkim interfejsom do sada, One UI Watch. Serija Galaxy Watch4 Series se može pohvaliti unapređenim hardverskim performansama i savršenijim, povezanijim korisničkim iskustvom nego ikada pre. Ovi novi uređaji su potpuno redizajnirani, kako bi predstavljali najbolje alate za kontrolu zdravlja korisnika.

„Serija Galaxy Watch je doživela ogroman rast jer su korisnici uvideli prednosti po zdravlje i pogodnosti nosivih uređaja”, izjavio je dr TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Shvatamo da je put ka zdravlju drugačiji za svaku osobu pa smo tako kreirali čitav niz funkcija za dobrobit pojedinca kako bi korisnici imali dublji i korisniji uvid u svoje opšte zdravstveno stanje.”

Najnaprednije Samsung funkcije za dobrobit zdravlja

Galaxy Watch4 opremljen je revolucionarnim Samsung bioaktivnim senzorom, koji se odlikuje manjim i kompaktnijim dizajnom, a pritom ne gubi ništa od preciznosti merenja. Ovaj novi 3-u-1 senzor koristi samo jedan čip koji precizno kontroliše tri moćna senzora zdravstvenih funkcija – optički puls, električno srce i analizu bioelektričnom impedansom – kako bi korisnici mogli da prate svoj krvni pritisak, otkriju nepravilan rad srca, mere nivo kiseonika u krvi, po prvi put, izračunaju svoj telesni sastav. Sve navedene funkcije dostupne su samo na odabranim tržištima, nisu za osobe ispod 22 godine i namene im nisu da zamene tradicionalne metode dijagnoze ili lečenja od strane lekara.

Potpuno nov alat za merenje telesnog sastava korisnicima pruža dublji uvid u opšte zdravlje, potrošene kalorije i meri ključne karakteristike kao što su masa skeletnih mišića, bazalna metabolička stopa, procenat vode i masti u organizmu. Sada lako možete proveravati telesni sastav na svom ručnom zglobu sa samo dva prsta. Za oko 15 sekundi senzor na vašem satu će prikupiti 2400 različitih podataka.

Ovi pametni satovi dolaze sa brojnim funkcijama za dobrobit zdravlja kako biste pratili svoje dnevne aktivnosti i bili motivisani da date sve od sebe. Odaberite neke od brojnih vođenih vežbi, uživajte u grupnim izazovima sa prijateljima i porodicom ili napravite kućnu teretanu povezivanjem svog pametnog sata Galaxy Watch4 na svoj Samsung Smart TV, na čijem ekranu se prikazuje broj kalorija i puls radi lakšeg praćenja. A kada ste spremni za odmor, serija Galaxy Watch4 nudi najkompletniju sliku vašeg obrasca spavanja do sadasa više detalja nego ranije. Ne samo da možete da detektujete zvuke hrkanja, već i da dobijete nivo kiseonika u krvi dok spavate Zajedno sa naprednim rezultatima spavanja, vaš Galaxy Watch4 vam može pomoći da se bolje odmorite.

Ovaj uređaj i softver nisu namenjeni za korišćenje u dijagnozi bolesti ili drugih stanja ili u lečenju, ublažavanju, tretiranju ili prevenciji bolesti. Rezultati merenja služe samo za lično informisanje korisnika.

Savršeno mobilno iskustvo uz korisnički interfejs One UI Watch i operativni sistem Wear OS Powered by Samsung

Jednostavnost, lakoća i efikasnost su glavne odlike platforme Galaxy pametnih satova – a uz potpuno novi Samsung korisnički interfejs One UI Watch i operativni sistem Wear OS Powered by Samsung iskustvo korišćenja Galaxy pametnih satova je još savršenije. Aplikacije koje su kompatibilne sa korisničkim intefejsom One UI Watch se automatski instaliraju na vaš sat kad se preuzmu na vašem telefonu, a vaša važna podešavanja – kao što su sati neometanja i blokirani pozivi – odmah se sinhronizuju. Funkcija omogućava da slušalice mogu da barataju zvukom između telefona i sata, u zavisnosti od upotrebe. Takođe možete bez napora kontrolisati svoje mobilno iskustvo uz Bixby glas, pokretni ram i kontrolu pokreta. Dvaput pomerite podlakticu gore i dole da primate pozive, dva puta okrenite zglob da ih odbijete ili da odbijete obaveštenja i alarme.

Snažne performanse direktno na vašem ručnom zglobu

Ovo neverovatno iskustvo podržava ozbiljno unapređenje hardvera, uključujući poboljšan procesor, bogatije displeje i proširenu memoriju. Serija Galaxy Watch4 se odlikuje prvim procesorom od 5nm u Galaxy satu – sa 20% bržim CPU i 50% više RAM-a, kao i 10 puta bržim GPU u odnosu na prethodnu generaciju. Zahvaljujući tome, skrolovanje i obavljanje više zadataka istovremeno na seriji Galaxy Watch4 je nesmetano i lako. Takođe je poboljšana rezolucija displeja na 450 x 450 piksela, tako da je vizuelni prikaz oštriji i detaljniji. A uz impresivnih 16GB memorije ćete imati dovoljno prostora da preuzimate i čuvate svoje omiljene aplikacije, muziku i fotografije – i budete sigurni da su bezbedne zahvaljujući Samsung Knox bezbednosnoj platformi.

Samsung liderstvo u eSIM tehnologiji omogućava korisnicima da uživaju u slobodi da ne ponesu telefon sa sobom jer znaju da će se njihov pametni sat sinhronizovati i popuniti tu prazninu. Takođe znamo da je pouzdana baterija od suštinskog značaja za pametan sat. Baterija može da traje čak 40 sati bez punjenja, a kad vam je potrebno brzo punjenje, 30 minuta obezbeđuje čak 10 sati trajanja baterije.

Cena i dostupnost

Modeli Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic u maloprodaji će se naći od 27. avgusta. Oba sata imaju čuveni elegantni dizajn i tanji su od prethodnih generacija – kao i razne kaiševe i ekrane koji mogu da se prilagode tako da odražavaju vaš jedinstven stil.

Galaxy Watch4 – naša moderna, minimalistička opcija dizajnirana za raznovrsnu celodnevnu upotrebu – dolazi u veličini od 40mm i 44mm, po početnoj ceni od 29.999 dinara za Bluetooth verzije. Prilikom lansiranja će varijanta od 40mm biti dostupna u crnoj, srebrnoj i ružičasto-zlatnoj boji, dok će varijanta od 44mm biti u ponudi u crnoj, srebrnoj i elegantnoj zelenoj boji.

Za one koji žele premium dizajn pametnog uređaja za sva vremena sa rotirajućim ekranom koji korisnici obožavaju, Galaxy Watch4 Classic ima početnu cenu od 44.999 dinara za Bluetooth verzije i biće dostupan u varijantama od 42mm i 46mm varijante u crnoj i srebrnoj boji.

