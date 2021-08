Novo poglavlje inovacija mobilnih telefona: Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G

Kompanija Samsung Electronics otvorila je, na virtuelnom događaju Galaxy Unpacked 2021: Get Ready to Unfold, novo poglavlje u oblasti preklopnih pametnih telefona sa dva najnovija premijum modela – Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G. Oba uređaja odlikuju se vrhunskom izradom i revolucionarnim performansama kakve Samsung korisnici vole i očekuju. Treća generacija ovih uređaja, legendarnog dizajna i impresivnih odlika, Z Flip3 i Z Fold3 korisnicima pruža jedinstvene nove načine rada, gledanja i igranja.

Za one kojima je potreban savršen uređaj za rad i zabavu, Z Fold3 je pravo moćno rešenje za obavljanje više funkcija istovremeno sa unapređenim performansama, Infinity Flex displejem od 7,6 inča sa savršenim glatkim otvaranjem i podrškom za S Pen olovku po prvi put ikada na preklopnom uređaju. Za one kojima su važni i stil i funkcionalnost, Z Flip3 je idealan zahvaljujući elegantnom i kompaktnom dizajnu koji staje u džep, poboljšanim karakteristikama kamere i većim spoljašnjim ekranom za praktičnije korišćenje u pokretu.

„Sa modelima Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Samsung ponovo otvara nove mogućnosti preklopnih mobilnih telefona koji korisnicima pružaju fleksibilnost i performanse kakve su im potrebne kako bi ispratili brzi tempo današnjice”, izjavio je dr TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Kao pionir i lider u kategoriji preklopnih uređaja, ponosni smo što uz modele Z Fold3 i Z Flip3 nastavljamo sa inovacijama po kojima smo poznati. Ovi uređaji korisnicima donose tehnologije koje stvaraju nove načine za maksimalno uživanje u svakom trenutku uz ekosistem zasnovan na otvorenosti i inovacijama.”

Najnovija tehnologija za dugotrajnost

Korisnici Samsunga očekuju preklopne uređaje koji su napravljeni da traju. Zato ovu generaciju Galaxy Z uređaja odlikuje neprikosnovena izrada. Z Fold3 i Z Flip3 su prvi preklopni pametni telefoni ikada koji su opremljeni IPX8 otpornošću na vodu, tako da korisnici više ne moraju da brinu ako ih uhvati kiša. Oba uređaja su takođe napravljena od našeg novog ojačanog aluminijuma – najčvršćeg aluminijuma ikada upotrebljenog za Galaxy pametni telefon – uz najjače Corning® Gorilla® Glass Victus™ staklo za zaštitu od ogrebotina i slučajnih padova. Pored toga, oba uređaja imaju novi zaštitni film od rastegljivog PET materijala preko unutrašnjih ekrana i optimizovane slojeve panela, zahvaljujući čemu je glavni ekran 80% izdržljiviji od prethodnih uređaja (interno testiranje je rađeno u odnosu na Galaxy Z Fold2).

Samsung nastavlja sa liderskom pozicijom u kategoriji preklopnih uređaja po kojima je čuven uz stroge procese izrade uređaja koji ostaju pouzdani posle višegodišnje upotrebe. Revolucionarna i skrivena, zglobna šarka, prvi put uvedena na modelu Galaxy Z Flip, omogućava ovim uređajima da se, pod bilo kojim uglom ne pomeraju, za inovativno korisničko iskustvo u Flex režimu rada. Zahvaljujući poboljšanoj tehnologiji čišćenja, unutrašnje četkice su sada kraće, čime pomažu u odbijanju prašine i drugih čestica, doprinoseći izdržljivosti uređaja kao i besprekornom korisničkom iskustvu. Zahvaljujući unapređenoj Sweeper tehnologiji, preklopni mehanizam sada je manji, što pametne telefone štiti od prašine i ostalih sitnih čestica i ujedno omogućuje i tanji dizajn. Da je preklopni mehanizam na izuzetnom nivou pokazuje i test Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 pametnih telefona pod pritiskom od 200.000 uzastopnih preklapanja, što je verifikovao Buerau Veritas. Osim toga, pametni telefoni dolaze i s podrškom za 5nm AP te 5G band.

Galaxy Z Fold3: ultimativna produktivnost i zabava

Zahvaljujući svom 7.6-inčnom Infinity Flex Display ekranu, korisnici Galaxy Z Fold3 pametnog telefona mogu uživati u istinskom filmskom doživljaju. Celokupnom iskustvu dodatno doprinosi i dizajn kamere, skrivene ispod ekrana, što ne smeta prikazu na ekranu. Koristeći Eco tehnologiju prikaza, ekran je 29% svetliji dok istovremeno troši manje energije. Jedan od glavnih aduta je svakako i neverovatna brzina osvežavanja od 120 Hz, koja na prednjem i glavnom zaslonu pruža izuzetno glatko iskustvo korišćenja.

Samsung po prvi put u Galaxy Z seriji primenjuje svoju popularnu tehnologiju Note serije na model Z Fold3 – podršku za S Pen olovku. Korisnici mogu da koriste potpuno optimizovane funkcije S Pen olovke na svom preklopivom ekranu, što je savršen izbor za one koji su u pokretu ili obavljaju više zadataka istovremeno. Sada je korisnicima lakše nego ikada da na velikom glavnom ekranu modela Z Fold3 pišu beleške tokom video poziva ili proveravaju šta su od obaveza završili dok čitaju mejlove. S Pen olovka za Galaxy Z Fold3 dostupna je u dve varijante: S Pen Fold Edition i S Pen Pro. Obe verzije olovke donose Pro tehnologiju uvlačenja vrha, koja štiti glavni ekran od potencijalnih oštećenja, pružajući bezbedno korišćenje i najveću preciznost do sada. Što se tiče produktivnosti, Flex Mode način rada na Galaxy Z Fold3 pametnim telefonima pruža velike mogućnosti za multitasking – npr. korisnik se u isto vreme može priključitii video pozivu na prednjem ekranu, dok na glavnom ekranu vodi beleške. Takođe, Galaxy Z Fold3 donosi i ažuriranu Multi-Active tehnologiju prikaza prozora za korišćenje više aplikacija odjednom na velikom ekranu. Na kraju, korisnici mogu da naprave i personalizovane prečice za ponovno otvaranje aplikacija u istom režimu rada zahvaljujući App Fair funkciji, uz pomoć koje je omogućeno nesmetano menjanje aplikacija, bez potrebe odlaska na glavni meni koji omogućava novi Galaxy Z Fold3 Taskbar.

Galaxy Z Flip3: idealan balans stila, funkcionalnosti i neprestane zabave

Galaxy Z Flip3 omogućava korisnicima da se izraze na sopstveni način zahvaljujućim elegantnom dizajnu kog upotpunjuju vrhunske karakteristike. Redizajnirani Cover Screen prednji ekran sada je četiri puta veći, što omogućava lakše čitanje notifikacija i poruka bez potrebe rasklapanja telefona. Prednji ekran takođe prikazuje kalendar, vreme i broj dnevnih koraka korisnika, a moguće ga je dodatno personalizirati funkcijama uz Cover Screen dodatke i odabranu pozadinsku fotografiju, kao i integrisati sa opcijama koje pružaju novi pametni satovi Galaxy Watch4 ili Galaxy Watch4 Classic.

Pomoću nekih od najnovijih karakteristika kamere koje je Samsung razvio, Galaxy Z Flip3 omogućava korisnicima da snime zapanjujući portret ili selfie bez upotrebe ruku, uz Flex Mode način rada. Takođe, dok je na prethodnim modelima u sklopljenom stanju bilo moguće snimiti samo fotografiju, sada je pomoću interfejsa na Cover Screen prednjem ekranu moguće snimiti i video zapis pomoću Quick Shot opcije. Sve što korisnik treba da uradi je da dva puta klikne dugme za uključivanje pametnog telefona.

Galaxy Z Flip3 opremljen je i unapređenim Stereo zvučnicima s podrškom za Dolby Atmos®, što omogućava zvuk visoke jasnoće, dubine i kretanja kroz prostor, bez obzira na to što korisnik gleda ili sluša. Zahvaljujući Flex Mode načinu rada, korisnik praktično može da uživa u omiljenim sadržajima, tako što video zapis može da gleda na gornjem delu ekrana, dok na donjem delu može da upravlja osvetljenjem ekrana i jačinom zvuka.

Optimizovano iskustvo preklapanja otvara nove mogućnosti

Sa Galaxy Z serijom korisnici imaju pristup većem broju aplikacija koje u potpunosti koriste sklopivi ekran. Samsung proširuje partnerstva sa vodećim kompanijama kao što su Google, Microsoft i druge kako bi korisnici mogli da uživaju u više aplikacija u pokretu koje su prilagođene njihovim potrebama. Da bi korisnicima ponudila još veći izbor, nova funkcija Labs, koja može da se instalira, omogućava korisnicima da optimizuju još više aplikacija na preklopivom ekranu kada im je to potrebno.

Galaxy Buds2: vrhunski zvuk i udobnost

Osim Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 pametnih telefona, Samsung je predstavio i Galaxy Buds2 bežične slušalice. Slušalice su dizajnirane za komforno nošenje tokom celog dana, pružajući vrhunski kvalitet zvuka. Najnovije Samsung slušalice, koje su ujedno najlakše i najmanje dosad, postale su deo Galaxy Buds porodice zajedno sa Galaxy Buds Live i Galaxy Buds Pro, kako bi korisnici imali još veći izbor za svoje potrebe, čuvajući prepoznatljiv zaobljeni dizajn. Nove slušalice opremljene su dinamičkim dvosmernim zvučnicima, koji pružaju oštar i jasan zvuk bas nota, dok funkcija uklanjanja pozadinskog šuma Active Noise Cancellation smanjuje buku iz okoline. Takođe, Galaxy Buds2 donosi i unapređen kvalitet poziva zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, koja pomoću veštačke inteligencije filtrira zvukove iz pozadine što omogućava jasnije razgovore.

Cena i dostupnost

Samsung je posvećen ponudi jedinstvenog iskustva preklopnih telefona većem broju korisnika. Zato oba Galaxy Z uređaja nude po najboljim cenama do sada. Galaxy Z Fold3 je u ponudi po ceni od 219.999 rsd, a Galaxy Z Flip3 za 123.999 rsd, dok će slušalice Galaxy Buds 2 biti dostupne po ceni od 17.999 rsd. Model Galaxy Z Fold3 dostupan je na našem tržištu u tri boje: fantomska crna, fantomska srebrna, fantomska zelena, dok je model Galaxy Z Flip3 na raspolaganju u bojama fantomska crna, krem, zelena i lavanda.

Poručite odmah, pre svih

U posebnom promotivnom periodu za kupovinu u pretprodaji Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 pametnih telefona, korisnici su u prilici da dobiju poseban paket pogodnosti i ostvare popust od 12.000 RSD pri kupovini novog pametnog telefona. Takođe, mogu da iskoriste dodatni popust otkupne vrednosti starog telefona i dodatni bonus od 12.000 RSD za određene modele. Ukoliko se odluče za kupovinu Galaxy Z Fold3 modela, osim popusta u periodu pretprodaje, korisnici ostvaruju i pravo na 3 godine garancije, kao i preklopnu masku sa olovkom i punjač od 25 W. Promocija traje od 11. do 26. avgusta ili do isteka zaliha. Za ostvarivanje promotivnog prava potrebno je registrovati se putem aplikacije Samsung Members Lounge najkasnije do 19. septembra 2021. godine. Za više informacija posetite https://www.samsung.com/rs/offer/preorder-galaxy-z-fold3-z-flip3

