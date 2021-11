Galenika: Inspirisani digitalizacijom do „inteligentne kompanije”

Razvoj IT sektora je neophodna komponenta razvitka svake kompanije. Što je kompanija veća, informacioni sistem mora da bude fleksibilniji i sveobuhvatniji, a Galenika se opredelila za SAP S/4HANA Private Cloud. O implementaciji sistema govori Miloš Nikolić, direktor sektora informacionih tehnologija kompanije Galenika.

Kada je Galenika prepoznala digitalnu transformaciju kao svoj strateški prioritet? Kakva su bila prva razmišljanja na temu digitalne transformacije?

Kada je Galenika postala deo brazilske NC Grupe (www.gruponc.net.br), menadžment je digitalnu transformaciju prepoznao kao jedan od strateških prioriteta za dalji razvoj. Analizom strategije i ciljeva, uspeli smo da stvorimo viziju željenog operativnog biznis modela, koristeći najsavremenije tehnologije i IT rešenja, i da definišemo šta treba da predstavljaju temelji naše digitalne transformacije.

Bitno je razumeti na samom početku digitalne transformacije da ona menja način na koji cela kompanija funkcioniše. Menjaju se sistemi, procesi, tok rada i kultura, i to na svim nivoima u organizaciji. Digitalna transformacija pomaže organizaciji da održi korak sa novim zahtevima tržišta i celokupne ekonomije. Omogućava kompanijama da se bolje pozicioniraju u poslovnom okruženju koje se stalno menja, pre svega kao odgovor na izuzetno brzu tehnološku evoluciju.

Kakav ste tim oformili da biste definisali, a onda i realizovali transformaciju ICT odeljenja u Galenici?

Tim čini cela organizacija, svi smo deo digitalne transformacije, to je osnovna poruka koju kontinuirano šaljemo na svim nivoima. Celokupan IT tim mora da sagleda i razume poslovne izazove, s jedne strane, a zatim da ponudi odgovarajuća tehnološka rešenja. Naša uloga je, takođe, da približimo inovativna rešenja biznisu i tu dolazimo do ključnog faktora uspeha svake transformacije, pa i digitalne, a to je spremnost za prihvatanje promena. Digitalna transformacija u Galenici nema rok niti kraj, to je način razmišljanja koji se usvaja i postaje deo vašeg DNK, a onda sve postaje moguće.

Odgovarajući izbor

Kako ste izabrali SAP S/4HANA na privatnom cloud-u kao rešenje na kome će se sve zasnivati?

SAP je globalni lider u domenu ERP rešenja i upravo smo prepoznali agilnost, fleksibilnost i potencijal S4/HANA Cloud platforme kao sjajnu osnovu za dalji rast i razvoj Galenike. Pre samog projekta implementacije SAP-a, radili smo analizu operativnih i strateških zahteva koje treba da zadovolji budući ERP sistem, ali i kao deo dugoročnog plana razvoja Galenike, i došli smo do zaključka da ta platforma može da odgovori na sve naše anticipirane izazove i potrebe.

Koliko je proces implementacije trajao i koji su bili glavni problemi? Kako ste stigli do SAP Quality Award u kategoriji Rapid Time to Value?

Implementacija je trajala sedam meseci i bila je uspešna pre svega zbog sjajnog tima posvećenih ljudi koji su radili na projektu, i izuzetne podrške i razumevanja C-nivoa za sve naše izazove s kojima smo se susretali, a bilo ih je. Pre svega mislim na izuzetno kratko vreme koje smo imali na raspolaganju da završimo sve što je potrebno.

Sav trud, rad i izuzetnost u primenjivanju najviših standarda implementacije rezultirao je da SAP prepozna u nama pobednike u kategoriji Rapid Time to Value i dodeli nam nagradu. To je još jedna potvrda da imamo sjajan tim ljudi i da smo spremni da uspešno iznesemo i najzahtevnije projekte.

Direktna veza

Kako se sve to primenjuje u samoj proizvodnji, kroz IIoT (Industrial Internet of Things)?

To je inovativan projekat gde smo, koristeći najnovije tehnologije poput pametnih kamera, senzora na proizvodnim linijama, LoRa mreže i IoT platforme, koja u sebi ima mogućnost mašinskog učenja (ML), uspeli da napravimo platformu za pametno praćenje kompletnog procesa proizvodnje u realnom vremenu. Nivo detalja i informacije koje sada imamo zahvaljujući toj platformi zaista su nam pomogli da celokupne operacije u proizvodnji podignemo na viši nivo. I dalje radimo na razvijanju i integraciji te platforme sa SAP-om i ostalim sistemima, što za cilj ima da dobijemo jedan „digitalni kokpit” koji će nam omogućiti dalje povećanje efikasnosti i kvaliteta u upravljanju proizvodnim procesima.

Šta očekujete od implementacije sistema SAP Analytics Cloud?

SAP SAC je najnaprednije rešenje za poslovnu analitiku, planiranje i inteligenciju, kojim želimo da iz ogromne količine podataka iz različitih izvora dođemo do informacija koje do sada nismo mogli da znamo. Cilj je da Galenika postane „inteligentna kompanija” koja može da pravovremeno prepozna i razume na pravi način sva dešavanja, kako interno tako i eksterno. S količinom informacija i brzinom promena koje se dešavaju globalno na svim nivoima, prednost u brzini i kvalitetu odlučivanja biće ključna za opstanak i dalji razvoj svih kompanija, a to je krajnji cilj implementacije SAP Analytics cloud rešenja.

Nove mogućnosti – novi izazovi

Kako ste osmislili program obuke kojim su se zaposleni upoznali s korišćenjem novih tehnologija?

Edukacija, kao i saradnja sa svim kolegama, svakodnevni je proces, on se dešava u svim interakcijama, na svim nivoima u organizaciji. Nove tehnologije su sveprisutne i veoma je bitno imati svest o potrebi samoedukacije. Ako se osvrnemo oko nas, svuda su prisutni smart uređaji – televizori, frižideri, veš-mašine… prosto je nemoguće funkcionisati ako ne upoznajete nove tehnologije i ovladavate njima. Ceo IT tim kontinuirano analizira poslovne zahteve i izazove i prepoznaje koje tehnološko rešenje bi moglo da odgovori na poslovne potrebe. Bitno je da u što kraćem periodu ponudimo tehnološko rešenje i predstavimo ga na pravi način biznisu, kako bismo došli do faze „dokazivanja koncepta” i kroz njega svi zajedno mnogo naučimo o novim tehnologijama, kao i njihovoj primenljivosti.

Takođe, osmislili smo koncept „IT Roadshow” gde ćemo kvartalno predstavljati kako da maksimalno iskoristimo mogućnosti postojećih tehnoloških rešenja koja imamo u Galenici, ali i da predstavimo neka inovativna i zanimljiva rešenja kao deo budućih inicijativa i predloga za unapređenje. Verujem da se tehnologija najbolje „kapira” kroz primenu i konkretne primere relevantne za biznis, zato smo se odlučili za takav pristup.

Galenika dobitnik SAP Quality Awards 2021. godine u CEE

U julu ove godine, u okviru takmičenja SAP Quality Awards za region centralne i istočne Evrope, kompanija Galenika osvojila je nagradu Grand Winner u kategoriji Rapid Time to Value – Large Size Implementation, za projekat inovativne poslovne transformacije kroz implementaciju najsavremenijeg sistema za upravljanje poslovanjem – SAP S/4HANA Private Cloud.

