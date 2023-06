Legend of Zelda prodata u 10 miliona kopija za samo 3 dana

Nintendo je objavio da je njegova najnovija igra u seriji Zelda prodata u više od 10 miliona primeraka za samo tri dana. Legend of Zelda: Tears of the Kingdom postala je najbrže prodavana Zelda igra do sada.

Tears of the Kingdom u Britanji prodavaniji od Hogworts Legacy-ja

Poređenja radi, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, igra sa najvećom ocenom na Metacritic-u, prodata je u 7,4 miliona primeraka tokom čitave serije. Tears of the Kingdom objavljen je kao ekskluziva za Nintendo Switch i već je prodata u više primeraka nego bilo koja druga Zelda igra osim Breath of the Wild, kojoj je nastavak. Breath of the Wild, objavljen na Switch i Wii-u 2017. godine, prodat je u skoro 30 miliona jedinica.

U međuvremenu, dobitnik nagrade za Game Awards 2022, Elden Ring je prodao oko 20,5 miliona jedinica do marta 2023. Tears of the Kingdom je takođe postala najveća fizički lansirana video-igra u 2023. u Velikoj Britaniji prodavši 50% više fizičkih kopija nego Hogworts Legacy. Sa procenjenom bruto prodajom od preko 600 miliona dolara, ovaj naslov je uporediv sa nekim od najboljih ikada lansiranih naslova. Na primer, Grand Theft Auto V je ostvario prodaju od preko milijardu dolara u svom trodnevnom periodu lansiranja.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet