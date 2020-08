GeForce Now od sada na Chromebookovima

Nvidia je predstavila beta verziju svog striming servisa za video igre GeForce Now na ChromeOS operativnom sistemu. Za razliku od Windows i Mac OS X korisnika, neće vam biti potrebna aplikacija kako biste započeli rad. Umesto toga, u svom pretraživaču jednostavno možete da ukucate play.geforce.now i prijavite se sa novim ili već postojećim nalogom.

Odmah dostupno oko 650 igara

Kao što je bilo pravilo i do sada, morate da posedujete neku igru kako biste koristili uslugu GeForce Now. Ovaj servis podržava niz naslova sa digitalnih prodavnica kao što su Steam, Epic Games Store, Ubisoft Uplay i druge. Suštinski gledano, igraćete igre u vlasništvu Nvidia-e, ali na računarima koji se nalaze na farmi servera. GeForce Now bukvalno tako i funkcioniše, kao upravljanje udaljenom lokacijom.

Proširenje na Chromebookove je dobrodošlo. GeForce Now nema smisla ako u kući imate moćne konzole i gejming računare. Ali, ako ste u pokretu, a uz to koristite Chromebook, onda je ovaj striming servis pravi pogodak. Konkurencija ne sedi skrštenih ruku, jer Google Stadia, kao glavni rival, već poseduje podršku za Chromebookove. Međutim, problem sa njima je što im je biblioteka igara prilično ograničena. Nvidia je objavila da radi i na ispravkama za PC, Mac, Shield i Android korisnike. Uskoro bismo mogli da vidimo pravi potencijal ove ideje.

