Subnautica stiže na Switch početkom 2021. godine

Ove godine, Nintendo Switch je napravio ogroman pomak kada je u pitanju prodaja konzole. Pandemija Korona virusa uticala je na to da prodaja dostigne rekordne visine. Zbog toga se sve veća pažnja posvećuje igrama koje izlaze za Switch. Uskoro će nam za ovu popularnu konzolu stići Subnautica, tačnije početkom 2021. godine.

Posle dve godine prilika za Nintendo Switch

Prošlo je dosta vremena pod kako je vanzemaljska podmorska igra preživljavanja Subnautica izašla za PC, pa onda i za Xbox One i PlayStation 4. Nešto više od dve godine nakon tog trenutka, autori igre najavili su izlazak popularnog naslova i za Nintendo Switch. Sve ovo desiće se početkom sledeće godine, najavljuju iz kompanije.

U ovoj igri imate zadatak da izgradite bazu i druge strukture i saznate šta se desilo u okeanima vanzemaljske planete nazvane 4546B. Sve vreme će vam trebati pažnja kako biste preživeli pretnje raznih stvorenja. Oni će biti smrtonosni ako se odmah odlučite za režim igre permadeath.

To nije sve, pa možemo očekivati odmah za ovom igrom i nastavak Subnautica: Below Zero. Dva studija, Shiny Shoe i Unity Professional Services rade zajedno kako bi obe igre stigle na vreme za popularnu Nintendo konzolu.

