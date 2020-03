GeForce Now će svake nedelje dobijati nove igre

Nvidia je odlučila da dodaje nove igre na GeForce Now, i to svake nedelje. Kako je najavljeno, svakog četvrtka će po jedna nova igra osvanuti na ovom servisu za video igre. Prva u nizu biće fantastična akcija “Control“, čiji je kreator Remedi Entertainment.

Konačno dobre vesti za GeForce Now

Iako je gotovo sve krenulo loše po GeForce Now, sada je na pomolu prva dobra vest. Najavljeno je da će svakog četvrtka nova igra osvanuti u ponudi ovog servisa. Prva u nizu biće igra Control, koja dolazi iz Remedi Entertainment studija. Trenutno postoji nejasnoće kako je došlo do ove saradnje, ali se pretpostavlja da je veliku ulogu odigrao izvršni direktor Epic Games-a, Tim Sweeney. On je jedan od retkih koji je dao podršku ovoj striming platformi, kao i njegova kompanija sa naslovom Fortnite i drugim igrama iz ovog studija. Oni su obezbedili prava na buduće naslove iz Remedija pod svojom novom izdavačkom licencom.

Ovo se ne može reći i za ostale izdavače igara koji su sarađivali sa Nvidia-om. Dobar deo njih se povukao u februaru kada je Nvidia počela da naplaćuje 5 dolara za korišćenje GeForce Now servisa, a nakon toga postalo je jasno da gotovo niko od njih nije ni bio obavešten o tome. Do danas je ostala nepoznanica šta je posredi bio problem, jer nijedna od kompanija koje su povukle svoje naslove nisu dale nikakve komentare u javnosti o tome.

Iz ove popularne kompanije najavljuju još važnih naslova u narednim nedeljama, pa će se tako pred igračima uskoro naći i Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Jagged Alliance 2: Wildfire i The Guild 3.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet