Gejming industrija i kriza za praznike

Sve je više eksperata koji tvrde da sezona praznika neće ublažiti jako lošu godinu s kojom se suočila gejming industrija. Kriza je uzela danak, pa je prodaja video igara vrtoglavo pala od početka 2022. godine.

Nakon što su svi tokom pandemije kupovali video igre više nego obično, a da bi prekratili vreme provedeno između četiri zida, usledio je period pada. Microsoft, Sony, EA i Take-Two su se suočili s ovim problemom. Opala je i prodaja mobilnih igara, pa je u trećem kvartalu zabeležen pad od 9% u odnosu na isti period prošle godine.

Praznici su obično donosili velike zarade svim gejming gigantima, ali stručnjaci ne polažu velike nade u to da će se do kraja godine nešto popraviti. Problem je i to što nema bombastičnih novih igara kao što je to obično slučaj uoči božićnih praznika. Mnoge igre su odložene za 2023, pa se situacija možda popravi od januara. To ne znači da je baš sve propalo – Activision Blizzard igra Call of Duty Modern Warfare II je izašla u oktobru, a u prvih deset dana je zaradila preko milijardu dolara. Dakle puno.

U poslednja 24 meseca je ipak odloženo preko 100 velikih naslova, što je uticalo na prihode. Kraj 2021. smo dočekali s igrama kao što su Halo Infinite, Battlefield 2042, Metroid Dread, te Call of Duty Vanguard, a kraj ove nas je ostavio skoro praznih ruku. Igara doduše ima napretek, ali svi koji vole novo će morati da sačekaju 2023. i igre koje su već najavljene – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Skull and Bones, Diablo 4, Starfield i mnoge druge.

