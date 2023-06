Generativna AI u PR-u i marketingu: 3 ključna pitanja

ChatGPT, čet-bot sa veštačkom inteligencijom, koji je pokrenuo OpenAI sa sedištem u San Francisku, zauzeo je svet B2B marketinga i PR-a.

AI tretirati kao sredstvo za postizanje višeg nivoa angažovanja potrošača, a ne kao zamenu za ljude

Sakupljajući preko 100 miliona korisnika, platforma je nadmašila TikTok i Instagram i čvrsto se postavila na prvo mesto kao najbrže rastuća veb platforma ikada. Dakle, gde se nalaze B2B komunikacije u svom hipe i slavi ChatGPT-a? Poziv za buđenje ili su proroci u pravu? Pa, PR i marketing imaju tri problema koja će uticati na igru Generative AI u narednim godinama.

Hajde da pogledamo tri ključna pitanja.

Dakle, ko koga kopira?

Mediji su svuda po ChatGPT-u, ali kao profesionalci za B2B PR i marketing, našu pažnju treba posvetiti ljudskim generisanim kopijama i tome kako je marketinški govor prerastao u ono što već zvuči kao kompjuterski generisani diskurs.

Problem nije u tome što mašine pišu kao ljudi – već u tome što ljudi počinju da pišu kao mašine. ChatGPT bi trebalo da posluži kao poziv za buđenje za PR i marketing stručnjake da prestanu da pišu marketinškim žargonom i počnu da koriste reči za prenošenje ideja i misli.

Od beskonačnog broja majmuna koji pišu Šekspira, preko WSJ-ovog prvog Buzz Word Generatora, do Chat GPT-a, veštačka inteligencija je postala bolja, ali se zapravo nije suštinski promenila u svojim osnovnim mogućnostima. ChatGPT je vrhunski tvorac reči – svi smo čitali saopštenja za javnost i članke koji izbacuju reči koje zvuče ubedljivo, ali ne govore ništa.

Mnogi pisci, blogeri i kreatori sadržaja prave kopi bez interesovanja za temu. Mašina to može da uradi, i to prilično dobro!

Još uvek postoje neke stvari koje ChatGPT ne može – i nikada neće

PR i marketinške agencije moraju biti više od tvoraca reči. Kvalitetno pisanje je podstaknuto namerom – pokušavamo da isporučimo podsvesne korporativne poruke u našim saopštenjima za štampu koje obuhvataju više od samog lansiranja proizvoda. Koherentnost nije dovoljna, komunikacija je složenija i preciznija. B2B profesionalci donose jedinstvene veštine, perspektive i odnose koje ne može zameniti AI. Često jedan deo sadržaja treba da podrži više različitih precizno ciljanih grupa – urednika, kupca i ratifikatora na nivou C. Pokušajte da to kažete ChatGPT-u! Alat može da pomogne u mnogim zadacima, ali postoje tri osnovne komponente efikasnog PR-a i marketinga: kreativnost, kritičko razmišljanje i emocionalna inteligencija koja nedostaje ChatGPT-u. Mi ljudi smo rođeni da razmišljamo van okvira, da dolazimo do potpuno novih i originalnih ideja. Razmišljanje van okvira je nemoguće za ChatGPT – to je kutija. Ova ograničenja naglašavaju komplementarnu prirodu AI i ljudskih B2B profesionalaca. AI može da obavlja određene zadatke brže i efikasnije, ali ljudski mozak donosi jedinstvenu veštinu koja je ključna za efikasne marketinške i PR prakse. Kritičko razmišljanje je od suštinskog značaja za razumevanje uzroka iz korelacija, razumevanje gde je pristrasnost i razlikovanje između primarnog izvora i nečijeg ličnog mišljenja. Znamo da razlika između naše istine i njihove istine postaje mutnija iz dana u dan, ali ljudski mozak to može shvatiti! Prodaja novih i originalnih razvoja i rešenja zahteva ciljanje kopija za različite publike sa različitim potrebama. Ovo zahteva kritičko razmišljanje – nešto što roboti ne mogu da urade. AI chatbotovi ne mogu da „pročitaju situaciju“. Naš ljudski emocionalni intelekt nas čini sposobnim da razumemo i upravljamo interakcijom ili debatom koja zahteva više emocionalnih metoda komunikacije. Ali emocionalna inteligencija nije sve što ChatGPT-u nedostaje.

Ostati u okviru prava i etike – komplikacije pred nama

Poverenje je kritičan aspekt ChatGPT-a za korisnika da veruje da je njihov generisani tekst činjenično tačan. Sa ljudima i mašinama koje svakodnevno kreiraju desetine miliona novih veb stranica, da li će korišćenje mašinski generisanog sadržaja biti ključno za omogućavanje vašoj organizaciji da se izdvoji od ostalih ili će izazvati probleme sa autorskim pravima? Google-ov stav o sadržaju proizvedenom od veštačke inteligencije je jasan – kompanije koje koriste sadržaj generisan od strane veštačke inteligencije da manipulišu rangiranjem u rezultatima pretrage, prekršiće njihove smernice za neželjenu poštu. Dakle, gde bi trebalo da stoje B2B PR i trgovci?

Jasno je da je poverenje najveća slabost ChatGPT-a. Za razliku od Google-a, ne znate izvor informacija, ne možete suditi na osnovu vrste sajta ili iskustva autora. Google-ov sistem zasnivanja kvaliteta na broju citata članka nije uspostavljen. Biće potrebna dalja istraživanja i to će potrajati, tako da će se ljudi i dalje vraćati pouzdanim izvorima i stručnosti.

Američka kancelarija za autorska prava je sada pokrenula novu inicijativu za ispitivanje zakona o autorskim pravima i pitanja politike koja postavlja veštačka inteligencija (AI), uključujući obim autorskih prava na dela koja su generisana korišćenjem AI alata i korišćenje materijala zaštićenih autorskim pravima u obuci za veštačku inteligenciju. Kancelarija za autorska prava kaže da je ova inicijativa pokrenuta „kao direktan odgovor na nedavni upečatljiv napredak u generativnim AI tehnologijama i njihovu brzo rastuću upotrebu od strane pojedinaca i preduzeća“. Tehnologija mora odnekud da dobije svoje ideje, što znači provlačenje interneta da bi se „obučilo“ i „zaradilo“ od već postojećeg sadržaja. OpenAI i slične alternative već su bile predmet mnogih tužbi, tvrdeći da AI alati nezakonito koriste rad drugih ljudi za izgradnju svojih platformi.

Pošto Savet za odnose sa javnošću takođe razmatra ovo pitanje, sve što možemo da uradimo je da sačekamo zvanične smernice i standarde o upotrebi veštačke inteligencije u PR-u. Za sada, profesionalci u oblasti komunikacija se pozivaju da budu oprezni kada je u pitanju bilo kakvo korišćenje izlaza iz ChatGPT-a koje je okrenuto ka spoljnoj strani.

Vreme je da radimo zajedno – ne protiv!

B2B PR i marketinški profesionalci nesumnjivo mogu da izvuku mnoge prednosti od fenomena koji je OpenAI-ova ChatGPT tehnologija – od pružanja vrednih uvida zasnovanih na podacima do pojednostavljenja zadataka koji se ponavljaju – i to svakako predstavlja glavnu priliku da se nastavi sa inovacijama kako tehnologija sazreva. B2B profesionalci treba da tretiraju AI kao komplementarno sredstvo za postizanje višeg nivoa angažovanja potrošača.

Dobri PR i marketinški profesionalci moraju da neguju maštu i kreativnost, strateško i kritičko razmišljanje i emocionalnu inteligenciju kako bi osigurali da njihove strategije i njihov sadržaj ostanu ispred konkurencije.

Izvor: Eweek

