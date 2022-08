Gizmodrom: Kampovanje na sunčevu energiju

Gadžeti za kampovanje koji rade na solarnu energiju napravili su ogroman skok u poslednjih nekoliko godina uspešnim kampanjama prikupljanja sredstava za sve vrste uređaja, uključujući štednjak, bojler i frižider.

Solarna energija je vredan i često neiskorišćen resurs, posebno planinarima i drugim ljubiteljima prirode. Najbolja solarna oprema može da se puni čak i po kišnom ili oblačnom vremenu, sve dok ima malo dnevne svetlosti. Gde god da ih koristite, izdvojili smo par uređaja na solarni pogon koji su odlični za kampovanje!

Lampa za kampovanje na solarni pogon

Pošto im nije potreban veliki solarni panel, na tržištu postoji mnogo kvalitetnih svetala i lampiona na solarni pogon. Oni su vrlo pristupačna bezbednosna mera za sve koji provode vreme pod šatorom, bilo da putujete automobilom ili idete peške. KYNG solarna punjiva LED lampa radi sve, po jako povoljnoj ceni, što je čini vrednom investiranja. Integrisana baterija od 800 mAh napaja fenjer na rasklapanje do deset sati, a možete koristiti USB port da obezbedite malo dodatno punjenje mobilnim uređajima u hitnim slučajevima.

Fenjer ima opcije velike i male snage, zajedno sa hitnim SOS režimom. Funkcija slabog osvetljenja je idealna za čitanje ili kretanje u vašem šatoru noću kada vam ne treba ili ne želite dodatnu osvetljenost. U kutiji se nalazi karabiner koji vam omogućava da po potrebi okačite fenjer na drvo ili šator. Nije tako izdržljiv kao neka robusnija svetla na solarni pogon, ali je zato mnogo manji i lakši. Fenjer je težak oko 170 grama i sklapa se na otprilike 5 × 7 centimetara, pa je malo veći od hokejaškog paka. Fenjer možete pronaći na sajtu Amazon-a za 17 dolara.

Paket baterija na solarni pogon

Baterija na solarni pogon ima svoje mesto u bilo kakvoj avanturi na otvorenom. Ne iziskuje preveliki trošak, a pruža zagarantovanu pomoć u hitnim slučajevima. BLAVOR PN-W09 Solar Power Bank, ima pet sklopivih solarnih panela koji pune bateriju od 20.000 mAh. Za razliku od power bank-ova s jednim panelom za solarno punjenje koji imaju samo solarnu energiju kao rezervnu opciju, ovaj model s pet panela je dizajniran posebno za solarno punjenje. Paneli se magnetski pričvršćuju na bateriju, tako da ih možete ukloniti i samo koristiti bateriju po potrebi.

Kapacitet od 20.000 mAh je ogroman, što vam omogućava da punite najnovije iPhone uređaje oko pet puta ili iPad najmanje dva puta, ali to takođe znači da je bateriji potrebno 18+ sati sunčeve svetlosti da bi se potpuno napunila. Na sreću, možete da punite i iz zidne utičnice preko priloženog USB C kabla pre nego što odete od kuće, a zatim ga dopunite koristeći sunčeve zrake nakon toga. Ovaj gadžet možete da pronađete na sajtu Amazon-a za 60 dolara, međutim trenutno nije dostupan za poručivanje.

Zvučnik na solarni pogon

Zvučnik na solarni pogon je zabavan novitet idealan za kampovanje ili dane na plaži. Za razliku od sličnih modela, ABFOCE-ov solarni bluetooth zvučnik ima spoljno kućište koje je IPX6 ocenjeno protiv udara, prašine i vode. To znači da će dobro podneti prskanje i koju kap kiše, ali ne može biti potpuno potopljen u vodu. Svakih deset minuta solarnog punjenja po sunčanom danu daje oko pola sata muzike, a nastaviće da se puni čak i dok svira. Nakon što se potpuno napuni iz sunčevog izvora ili zidne utičnice, zvučnik može da pušta muziku do 60 sati iz baterije od 5000 mAh.

Težak nešto više od pola kilograma, zvučnik od 10 W uključuje ugrađenu LED baterijsku lampu i može da funkcioniše kao napajanje za male USB uređaje. Neće napuniti vaš telefon posebno brzo, ali bi ipak trebalo da bude u mogućnosti da ga na kraju dopunite nakon nekoliko sati. Zvučnik možete da pronađete na sajtu Amazon-a za 60 dolara.

Pećnica za kampovanje na solarni pogon

GoSun je utirao put solarnoj tehnologiji za kampovanje u poslednjih nekoliko godina, gomilom uspešnih Indiegogo kampanja i širokim spektrom opreme na solarni pogon. Jedna od najzanimljivijih je solarna pećnica, koja obećava da nema potrebe za gorivom ili vatrom prilikom kuvanja hrane ili vode. Go model je najmanji i najlakši u asortimanu i dizajniran je za solo kampere i ljubitelje putovanja u stilu ranac na leđa. Pećnica se pakuje u kompaktnu futrolu, teška je 0,9 kg i ima približno 36 x 18 x 8 cm kada je sklopljena za transport. Dostiže temperaturu do 290°C za kuvanje obroka za 20-45 minuta, u zavisnosti od vrste hrane i količine dostupne sunčeve svetlosti. Takođe, možete da je koristite da prokuvate vodu za tople napitke ili hranu iz kesice, s komorom za kuvanje do 400 ml odjednom.

GoSun takođe pravi nekoliko drugih modela kada putujete u društvu. Sport model kuva dva-tri obroka odjednom, kapaciteta 1100 ml, a nudi i nešto brže vreme kuvanja, s tim što je teška oko tri kilograma. Najveći model, Fusion, dizajniran je za porodice ili grupe prijatelja. Teži solidnih šest kilograma i ima dimenzije 58 x 33 x 33 cm, i namenjen je za kampovanje automobilom, a ne za nošenje na leđima. To je hibridna verzija, što znači da je možete pokrenuti i s priključka za dodatnu opremu od 12 V u vašem vozilu ako nema dovoljno sunca. Za kuvanje hrane biće potrebno do sat vremena, ali može vam obezbediti četiri-pet obroka odjednom. Na sajtu gosun.co možete je pronaći za 880 evra, ili na sajtu Amazona za 125 dolara.

Frižider na solarni pogon

GoSun pravi i impresivne frižidere na solarni pogon koji zapravo mogu da proizvedu led usred nedođije i drže hladnoću neodređeno vreme sve dok imate neki oblik energije. Imate dve opcije: Chill i Chillest. Glavna razlika između njih je u tome što Chillest ima dve odvojene zone hlađenja, tako da možete napraviti led u jednom delu, a drugi koristiti kao standardni frižider. Kod Chill-a s jednom pregradom, to je ili jedno ili drugo. U svakom slučaju, kontrola(e) na ekranu osetljivom na dodir omogućavaju vam da podesite željenu temperaturu između -20°C i 20°C.

Frižider od 40 ili 45 litara ima dva čvrsta točka i ručku na izvlačenje, a uključuje i otvarač za flaše sa strane. Može se napajati direktno iz zidne utičnice ili kabla za jednosmernu struju pomoću utičnice za dodatnu opremu u vozilu, ili se njegov power bank može puniti pomoću solarne energije preko panela koji dolaze u kompletu. Možete očekivati oko deset sati rada s jednim punjenjem, iako to varira u zavisnosti od toga kako ga koristite. Frižider takođe možete pronaći na gosun.co za 466 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet