Gizmodrom: Zdravlje na zahtev

Briga o zdravlju sve više postaje personalna, prenosiva i prilagodljiva jer tehnološki vizionari donose svoja rešenja na tržište u obliku nosivih uređaja, daljinskog nadzora i zdravstvenih platformi. Cilj digitalnih zdravstvenih preduzeća je zdravlje na zahtev.

Sengled Smart Health Monitoring svetlo

Sijalice nam pomažu da ne lutamo po mraku i možda čak menjaju boju kako bi odgovarale raspoloženju, ali da li je to dovoljno? Najnovija Wi-Fi i Bluetooth sijalica kompanije Sengled ne samo da osvetljava vašu sobu, već koristi i radar za praćenje vašeg sna, otkucaja srca i telesne temperature. To bi moglo zvučati preterano (na kraju krajeva, i bilo koji pametni treker ili sat može sve to, i verovatno je tačniji), ali to znači da nema potrebe da pamtite da treba da punite i nosite sat.

Iz kompanije kažu da, kada se koriste u mreži (više sijalica povezanih preko Bluetooth-a, rade zajedno kako bi stvorile virtuelnu mapu koja može pomoći u otkrivanju ljudskog ponašanja), sijalice mogu čak da otkriju da li je osoba pala. Ovo bi mogao biti impresivno nenametljiv način da se pomogne u praćenju da li je starija osoba koja živi sama pala i potencijalno se povredila. Doduše, tek će biti otkriveno šta će učiniti kada otkrije pad. Ova sijalica je prikazana na ovogodišnjem CES-u i još uvek nema podataka o ceni, ali se zna da bi trebalo da se nađe na tržištu u četvrtom kvartalu 2022.

Y-Brush 2

Prošlo je dve godine otkako je Y-Brush počeo sa isporukama, nudeći ljudima drugačiji način čišćenja zuba. Uređaj u obliku proteze je obložen najlonskim čekinjama koje stavljate u usta, obećavajući da ćete dezinfikovati vaše zube za samo 10 sekundi. Na CES 2022, kompanija je pokazala koncept za svoju drugu generaciju uređaja koji će ponuditi mnogo više od svog prethodnika. Novi Y-Brush koncept ima čekinje sa obe strane, što znači da korisnici ne moraju da izvlače uređaj i okreću ga da bi očistili donju polovinu usta. Umesto toga, samo ćete morati da ga malo pomerite u stranu da biste obezbedili savršenu pokrivenost.

Novi model će, umesto samo jednog programa, ponuditi šest režima vibracija, uključujući negu desni, izbeljivanje i poliranje. Četkica ima bateriju koja se puni jednom mesečno u kućištu koje nije vodootporno, glavu tj. četkicu i pastu, koji koštaju 80 evra u najjeftinijem izdanju. Kasnije se kupuju glave za pranje zuba koje su 35 evra svaka (čekinje samo s jedne strane) i pasta, koja košta osam evra po tubi. Čekinje su napravljene od najfinijeg najlona koji je nastao iz recikliranih izvora plastike i dalje je pogodan za reciklažu. Postavljene su pod uglom od 45 stepeni i ima ih preko 35.000 za temeljnije i brže čišćenje zuba.

Prateća aplikacija će pomoći da podesite različite programe na osnovu vaših navika pranja. Imajući u vidu da je cela poenta ovog gadžeta da uopšte ne mrdate prstom dok uređaj sam pere vaše zube, nismo sigurni koliko bi to bilo korisno. Za sada, ova druga generacija Y-četkice je nešto više od koncepta koji je kompanija prikazala na CES-u, a nadamo se da

će se uskoro i pojaviti na tržištu.

Hapbee

Još jedan zanimljiv zdravstveni uređaj sa CES 2022 je Hapbee nosivi uređaj. On može da se nosi kao interesantna ogrlica ili dodatak za glavu. Osnovna namena je da uvidi efekte konzumiranja alkohola, kofeina, pušenja cigareta ili dugotrajnog izlaganja suncu kod nosioca, a proizvođači tvrde da je Hapbee revolucionarna tehnologija. Uređaj koristi patentiranu tehnologiju za bioprotok jedinjenja kao što su kofein i melatonin digitalno, bez potrebe da ih unosite.

Ogrlica reprodukuje različite frekvencije koje se mešaju s telom korisnika. Hapbees-ove kratke magnetne „pesme“ prirodno stimulišu bioreceptore u ćelijama da ponovo stvore iste senzacije bez neželjenih efekata. Jednostavno odaberite mešavinu koju želite da emituje, a Hapbee radi ostalo. Na raspolaganju je više od 25 mešavina koje pomažu u imitiranju prirodnih magnetnih efekata supstanci koje ljudi svakodnevno koriste za spavanje, poboljšavaju raspoloženje, obavljaju posao i opuštaju se.

Najbolji deo je što, čim isključite Hapbee, vaše telo jednostavno prestaje da oseća mešavinu. U međuvremenu, podstiče osećaj da ostanete fokusirani, opušteni i pravilno spavate. Iz kompanije čak tvrde da pomaže korisnicima da se osećaju najbolje moguće – bez ikakvih nuspojava na njihov stvarni život, tj. nema dugotrajnih neželjenih efekata i nema nelagodnosti u stomaku.

Hapbee koriste američki aktivni i penzionisani vojnici, profesionalni sportisti i velnes praktičari koji žele da spavaju i bolje se fokusiraju bez uzimanja lekova ili suplemenata. To je zato što je Hapbee Wearable dizajniran da emituje sigurne, niske energetske frekvencije. Ove frekvencije mogu dalje da ponove potpis uobičajenih molekula dobrog osećanja. Signali su zapravo namenjeni da odmah deluju i puste nosioca da nestane osećaj ubrzo nakon što završe sesiju. Uređaj možete pronaći na sajtu hapbee.com po ceni od oko 299 dolara, ali se za sada isporučuje samo na teritoriji SAD i Kanade.

Garmin Vivomove Sport Hybrid Fitness treker

Garmin Vivomove Sport Hibrid Fitness treker izgleda kao klasičan sat. Dolazi s pravim kazaljkama, poput tradicionalnih satova, ali takođe sa ekranom osetljivim na dodir, kome pristupate kad poželite. Iako spada u grupu pristupačnijih pametnih satova, ima mnoge zdravstvene funkcije koje su često dostupne u ekskluzivnijim Garmin-ovim modelima.

Korisniku nudi kompletno 24-časovno praćenje otkucaja srca, sna, stresa, evidenciju hidratacije i još mnogo toga, što znači da sat obaveštava o svim vitalnim funkcijama. Čak uključuje i ugrađeni nadzor energije opcijom Body Battery, koja pokazuje trenutni nivo energije tela korisnika. Sat pomaže da korisnik efikasnije vežba i ostane aktivan.

IASO hladna laserska masaža

Da li ste uvek imali to mesto na leđima ili bol u nozi koji jednostavno ne možete da izmasirate? Iaso hladni laserski masažer je savršena terapija za ublažavanje bolova, a možete ga koristiti u svom domu. Možete ga poneti i na duga poslovna putovanja gde mogu da se pojave iznenadni bolovi u nogama i leđima, ili ga jednostavno nositi sa sobom po kući kada ti dosadni bolovi buknu.

Iaso radi na baterije koje se pune. Može se koristiti na vratu i ramenima, ili na nogama i rukama. Iaso sada ispunjava uslove za HSA/HRA/FSA. Laserski masažeri stimulišu zarastanje tkiva u vašem telu unutar i oko mišića. Ovo olakšava regeneraciju i rast mišićne snage kako bi se oslobodili bolova u leđima, vratu i ramenima, kao i butinama i rukama. Iaso hladni laserski masažer je neinvazivna metoda za ublažavanje bolova bez lekova koju svako može da koristi. Nema hemikalija koje mogu da iritiraju vašu kožu, već jednostavno koristi svetlosne terapije da vam olakša bol.

S tri različita režima masaže možete manipulisati kako će bol biti stimulisan da bi vam pomogao da se izlečite. Samo svetlosnom terapijom ili svetlosnom terapijom i vibracijama ili svetlosnom terapijom i režimima ritmičke vibracije, imaćete potpuni pristup ublažavanju bolova niskog intenziteta. Na sajtu Amazon.com gadžet košta 200 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet