Globalizacija je šansa za razvoj malih i srednjih preduzeća pokazuje najnovije istraživanje Payoneer-a

Prema rezultatima, u Srbiji je procenat očekivanog rasta prihoda malih i srednjh preduzeća ostvarenog od izvoza 12% u periodu od 2021. do 2023.

Payoneer, kompanija za pružanje digitalnih finansijskih usluga koja osnažuje mala i srednja preduzeća širom sveta u transakcijama, poslovanju i globalnom rastu, objavila je novi globalni izveštaj o ambicijama i izazovima malih i srednjih biznisa, u okviru koga je uključena i Srbija. Istraživanje je otkrilo da među ispitanicima vlada velika saglasnost (72%) da širenje na inostrana tržišta rezultira povećanjem prihoda, ali da manje od polovine (41%) za sada koristi ovu priliku.

Anketirano je 3.575 vlasnika malih i srednjih preduzeća (MSP) i onih koji donose odluke na 15 tržišta, uključujući SAD, Srbiju, Brazil, Argentinu, UK, Francusku, Izrael, Južnu Koreju, Filipine, Vijetnam, Kinu, Indiju, Bangladeš, Ujedinjene Arapske Emirate i Ukrajinu. Ispitane kompanije planiraju da povećaju svoj izvoz i da dalje globalizuju svoj lanac snabdevanja. „Rezultati prvog Payoneer-ovog istraživanja MSP ambicija pokazuju da je globalizacija u porastu. Prednosti međusobno povezanog globalnog ekosistema ne bi trebalo da budu ograničene na velike kompanije — mala i srednja preduzeća širom sveta sve više traže nove klijente i poslovanje preko granica. Payoneer je uzbuđen što će raditi sa malim i srednjim preduzećima širom sveta kako bi zajedno izgradili pouzdaniju i povezaniju prekograničnu ekonomiju”, izjavio je ovom prilikom Džon Kaplan, izvršni direktor Payoneer-a. Ovakav optimizam nije bez osnove, jer, uprkos svim izazovima, čak dve trećine MSP-a oseća se podržanim od strane državne uprave, koje im pružaju savetodavnu podršku i obuke, pomoć u trgovini i izvozu, poreske olakšice i slično. Ipak, dok se MSP u Pacifičkoj regiji Azije osećaju najviše podržano, isti u Ukrajini, Srbiji i Argentini osećaju manju podršku, što je nedvosmislen signal za državnu upravu Srbije da čvršće podrži razvoj MSP-a. Tome dodatno u prilog ide i podatak da srpski MSP očekuju rast prihoda ostvarenog od izvoza čak 12% u periodu od 2021. do 2023. Godišnja stopa rasta MSP-a u Srbiji 2020. iznosila je 3%, a predviđanja su da do 2024. taj broj skoči na 7%. Ostali detalji iz istraživanja ukazuju da polovina anketiranih malih i srednjih preduzeća očekuje da do 2024. njihovi kupci i dobavljači budu pretežno iz inostranstva. Time bi koeficijent od 39%, koliko trenutno iznosi, u naredne dve godine dostigao 48% inostranih kupaca. Usled diverzifikacije i globalizacije, mala i srednja preduzeća očekuju da će uskoro udvostručiti broj dobavljača između 2020. i 2024. (sa 17 na 30 dobavljača u proseku), i da će udeo međunarodnih dobavljača porasti sa 10% (koliko je danas) na 48% do 2024. godine. Ovim se tzv. “izlazak u svet” nameće kao glavni poslovni prioritet kod 41% ispitanika naspram 47% onih koji smanjenje troškova navode kao primaran plan. Kao glavni problem, kada je u pitanju težnja malih i srednjih preduzeća za širenjem poslovanja van granica matične zemlje, navodi se poremećaj u globalnom lancu snabdevanja, kao i infrastruktura prekograničnog plaćanja. Preko 90% anketiranih malih i srednjih preduzeća šalje i prima uplate iz tri ili više zemalja, ali skoro polovina navodi da devizni kursevi, naknade za transfer, kašnjenja u plaćanju i potvrdama predstavljaju značajnu prepreku za poslovanje na globalnom nivou. Tako je, primera radi, čak 50% ispitanika sa sedištem u SAD-u, uprkos tome što imaju najveći udeo međunarodnih klijenata, izjavilo da se bori sa sporim vremenom transakcija, za razliku od stanja u Brazilu (39%) ili Argentini (37%).

Payoneer-ov izveštaj je otkrio da Bangladeš ima najveći globalni miks kupaca (47%), dok Vijetnam očekuje najveći skok do 2024. godine, sa rastom međunarodnih klijenata od impresivnih 11 procentnih poena (sa 39% na 50%). U Brazilu, Argentini i Francuskoj baze kupaca su primarno lokalne, pa njihova MSP navode najveći procenat domaćih kupaca (67%, 65% i 62%), u poređenju sa globalnim prosekom od 59%. Kina i Indija sve više gledaju na međunarodne dobavljače i u ovim zemljama se predviđa povećanje prosečnog broja inostranih dobavljača od 10 procentnih poena (sa 38% i 39% trenutno na 49% i 48% u 2024. godini).

O istraživanju

Payoneer je ušao u partnerstvo sa Oxford Economics kako bi, u novembru 2022., sproveo online istraživanje 3.575 zastupnika malih i srednjih preduzeća širom sveta (sa 250 ili manje zaposlenih). Cilj našeg istraživanja je bio da se razume na koji način mala i srednja preduzeća planiraju da šire svoje poslovanje preko granica i sa kojim izazovima se susreću u ostvarivanju svojih ciljeva, uključujući poremećaje usled globalnih događaja i neefikasne procese plaćanja. U našem uzorku su vlasnici, direktori, finansijski direktori, menadžeri – od kojih svi imaju uticaj ili odgovornost u donošenju strateških i operativnih odluka u svojim kompanijama. Online istraživanje je sprovedeno krajem 2022. godine i uključilo je ispitanike iz 15 zemalja: SAD (253), Brazila (251), Argentine (251), Ujedinjenog Kraljevstva (252), Srbije (250), Francuske (251), Izraela (251), Južne Koreje (250), Filipina (250), Vijetnama (252), kine (252), Indije (252), Bangladeša (251), UAE (251), i Ukrajine (58), a u istraživanje je uključeno i 16 različitih grana industrije.

Podelite s prijateljima

Tweet