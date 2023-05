Gmail dobija više oglasa

Niko ne voli veb stranice i usluge pune oglasa, ali oglašavanje u Gmailu je tokom godina bilo relativno neprimetno.

Ako ste korisnik Gmaila i počnete više da viđate oglase, nećete biti sami

Međutim, nedavno se to za neke ljude promenilo. Sada, kada otvorite Gmail aplikaciju na telefonu, verovatno ćete videti nekoliko oglasa na vrhu Updates taba vašeg Inboxa, sa tabom koji otkriva da je to oglas, ali inače izgleda kao običan imejl. To su samo dva oglasa i trenutno ne izgleda da se prikazuju u glavnom prikazu Inboxa, ali su tu. Na desktopu, međutim, stvari izgledaju gore. Sada, prema onlajn izveštajima, umesto da Google prikazuje samo dva oglasa na vrhu, koristi se invazivniji pristup – postoji više od dva oglasa, a rasuti su po vašem inboxu, umesto da se konstantno prikazuju na vrhu. Ovo se još uvek ne prikazuju kod svih – ali nije ugodno iskustvo.

Ako ste korisnik Gmaila i počnete više da viđate oglase tokom sledećih dana, nećete biti sami.



Izvor: Howtogeek

