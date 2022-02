Google Assistant će prestati da govori ako jednostavno kažete “stop”

Sada možete da naterate Google Assistanta da prestane da govori samo jednom rečju: „Stop“.

Nije potrebno „Hey, Google“.

To je to — ne morate čak ni da kažete „Hey, Google“ pre toga. Zvanični Google Twitter nalog najavio je malo, ali neophodno poboljšanje kvaliteta za zvučnike i pametne ekrane kompanije. Ponekad je potrebno neko vreme (i nekoliko ponovljenih pokušaja) da privučete pažnju Asistenta sa „Hey, Google“ ako se iznenada oglasi, a da vi to ne želite ili ako apsolutno morate da ga prekinete – odmah. Ova nova funkcija rešava taj problem.

Google testira mogućnost izdavanja glasovnih komandi bez reči za buđenje na Androidu najmanje prošle godine. Funkcija, kodnog naziva „Guacamole“, uključuje mogućnost otkazivanja alarma jednostavnim izgovorom „Stop“. Godinu dana pre otkrića te eksperimentalne karakteristike, u javnost je procurila još jedna pod kodnim nazivom „Blue Steel”, koja vam daje način da aktivirate Assistanta samo pomoću blizine, pri čemu se interfejs glasovne veštačke inteligencije automatski pojavljuje kada se približite pametnom ekranu, bez potrebe da bilo šta kažete.

Izvor: Engadget

