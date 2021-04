Google ažurirao Play Music 

Sredinom marta Google je uklonio mogućnost da korisnici preuzmu svoju biblioteku Play Music putem Takeout-a.

Sada možete da sakrijete ovu Android aplikaciju

Pošto su ti podaci sada nestali, Google Play Music dobija poslednje ažuriranje na Androidu da biste mogli da sakrijete aplikaciju. Verzija 8.29.9112-1.V Play Music danas se široko objavljuje putem Google Play-a. I dalje se prikazuje ekran „Google Play Music is no longer available“ koji traži od korisnika da „istražuju YouTube muziku“. Međutim, ispod toga je novi odeljak „Free up space“ – jednostavno izbrišite lokalne podatke Google Play Music sa uređaja da biste oslobodili prostor. „Hide app“ omogućava da se Google Play Music više ne prikazuje na vašoj početnoj stranici ili u prikazu svih aplikacija.

Nakon potvrde, Play Music se više neće pojavljivati u app drawer i više nećete moći da je otvorite. Na Google Play-u vam je jedina opcija deinstalacija. Postoje i „Delete all local data“ ako niste uspeli da uklonite preuzimanja pre zaključavanja aplikacije i „Open app info“. Ovo ažuriranje ima za cilj da reši problem deinstaliranja aplikacije Play Music, ako je aplikacija unapred instalirana na vašem uređaju. U Google-ovom slučaju, Pixel 3 i stariji ga imaju kao podrazumevanu, gde je jedina opcija onemogućavanje stranice „App info“, što za većinu korisnika nije očigledno. Na novijim telefonima na kojima je učitana YouTube Music, možete da je izbrišete kao i bilo koju drugu preuzetu aplikaciju.

Izvor: 9to5google

Podelite s prijateljima

Tweet