Google će brisati naloge nakon dve godine neaktivnosti

Google je rešio da „pospremi“ svoje servere, pa je najavio da će uskoro početi sa uklanjanjem neaktivnih naloga. To će se desiti ukoliko se utvrdi da nalog nije bio aktivan duže od dve godine. Međutim, to neće važiti za sve neaktivne naloge. Na primer, ukoliko su preko tog naloga postavljani video snimci na YouTube, on neće biti obrisan bez obzira na interval neaktivnosti.

Kompanija je navela da se na ovaj korak odlučila kako bi sprečila spam. Napušteni nalozi bar 10x manju verovatnoću da su aktivirali dvostepenu verifikaciju, a kada jednom postanu kompromitovani, pretvaraju se u sredstvo za slanje spam poruka i krađu identiteta. Istovremeno, uklanjanje neaktivnih naloga i brisanje svih podataka vezanih za njim znači i oslobađanje resursa, a samim tim i smanjenje troškova poslovanja Google-a.

Pomenućemo da se brisanje neaktivnih naloga odnosi samo na individualne korisnike. Kompanije koje koriste poslovne naloge (i za to plaćaju mesečnu naknadu), neće imati problema sa brisanjem naloga sve dok budu plaćali pretplatu na njih, pa makar se oni ne koristili godinama.

Google navodi da, ukoliko korisnici žele da zadrže svoje naloge na ovoj platformi, moraju da se makar jednom u dve godine uloguju na njih i da obave neku od akcija. To može biti slanje ili čitanje email-ova, upotreba Google Drive-a, gledanje YouTube videa, preuzimanje aplikacije sa Google Play Store-a, pretraživanje interneta, logovanje na neki drugi servis sa Google nalogom…

Korisnici koji su već ispunili uslov da su neaktivni duže od dve godine, neće odmah ostati bez Google naloga. Početak ove akcije zakazan je za decembar 2023. godine, a pre nego što se ta akcija zaista i obavi, Google će takvim korisnicima poslati nekoliko email-ova obaveštenja i upozorenja, kako na (neaktivni) Google mail nalog, tako i na korisničku recovery adresu (ukoliko je ona definisana).

Izvor: ArsTechnica

