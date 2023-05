Motorola ThinkPhone – Spreman za posao

Motorola je napravila telefon koji će se posebno dopasti ljudima koji koriste Lenovo ThinkPad računare. ThinkPhone je, najkraće rečeno, smartfon namenjen zahtevnim poslovnim ljudima.

IBM je napravio malu revoluciju kada je 1992. godine predstavio ThinkPad poslovne notebook računare. Iz godine u godinu je ovaj crni, moćni laptop bio glavni alat poslovnog čoveka, dičeći se čvrstom konstrukcijom, odličnim karakteristikama i visokom bezbednošću. Brend je 2005. godine prodat kompaniji Lenovo, koja je sačuvala glavne karakteristike ThinkPad linije. Tako je ThinkPad PC ostao obeležje poslovnog čoveka, a sada se tom računaru pridružuje i odgovarajući pametni telefon, koji je delo kompanije Motorola.

Kada ga posmatrate samog za sebe, Motorola ThinkPhone je odličan smartfon. Zasnovan je na Qualcomm Snapdragon čipsetu osme generacije, ima 4 ili 8 GB memorije, 128 do 512 GB prostora za skladiš­tenje podataka, Adreno 730 grafiku i moćan sistem zadnjih kamera, u čijem je centru 50 Mp senzor koji omogućava snimanje 8K videa. Sam telefon je kompaktnih dimenzija, sa kvalitetnim P-OLED ekranom dijagonale 6.6“ koji obezbeđuje osvežavanje na čak 144 Hz.

Razliku u odnosu na druge telefone visoke klase vidite u domenu bezbednosti: uz IP68 otpornost na tečnost, telefon je imun na padove i udare u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810H, „kostur“ je od „avionskog“ aluminijuma. Zadnja strana je veoma čvrsta, a opet prijatna za držanje, dok je ekran zaštićen Gorilla Glass Victus staklom. Sa softverske strane, primenjeni su ThinkShield, Moto Threat Defence i Moto KeySafe, koji omogućavaju da svoje podatke zaštitite od raznih scenarija napada na sistem.

Punu snagu Motorola ThinkPhone postiže kada ga uparite sa nekim od novijih Lenovo ThinkPad računara. Postupak je jednostavan: na laptopu instalirate Ready For Assistant aplikaciju prilagođenu operativnim sistemima Windows 10 i 11, pokrenete je, telefonom skenirate QR kod koji aplikacija ispiše (potrebno je da su računar i telefon na istoj Wi-Fi mreži) i… to je to!

Komunikacija između telefona i računara je dvosmerna. Sa računara možete da pokrećete aplikacije na telefonu, šaljete poruke i komunicirate na sve raspoložive načine. Prenos fajlova (recimo fotografija) sa telefona na PC se svodi na jednostavni drag-and-drop, a sve notifikacije sa jednog sistema se pojavljuju i na onom drugom. Klik na notifikaciju na PC-ju može automatski da pokrene odgovarajući alat na telefonu i obrnuto. Sve specijalne funkcije pozivaju se pritiskom na crveni taster s leve strane telefona.

Naročito nam se svidela mogućnost korišćenja kamere na PC-ju. Think­Pad računari nisu baš poznati po vrhunskim kamerama, pa će korišćenje veličanstvene 50 Mp ultra-wide kamere s telefona, a posebno njeno praćenje osobe u kadru (uvek ste u centru), učiniti sastanke produktivnijim, bez potrebe da nosite sa sobom bilo kakvu dodatnu opremu. A svidela nam se i mogućnost da istim punjačem, koji se za divno čudo dobija u paketu, punimo telefon i notebook – Universal TurboPower tehnologija omogućava punjenje telefona za petnaestak minuta, a baterija će posle toga potrajati čitav dan.

Kada na to dodate ThinkShield Trusted Security koja izoluje PIN-ove, lozinke i kriptografske ključeve u hardverski zaštićenu memoriju, kao i mogućnost daljinskog konfigurisanja telefona tako da ga zaposleni samo uključi i sve je odmah postavljeno onako kako je administrator zamislio, dobijate moćan alat koji će svaka korporacija rado ponuditi svojim ljudima i koji će ljudi rado koristiti. Kako kaže Motorola, dobra saradnja poslovnih uređaja za još bolji biznis!

