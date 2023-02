Google Chrome dobija režime za uštedu memorije i energije na Mac-u i Windows-u

Google je uveo Memory and Energy Saver modes za Chrome na Mac, Windows, Linux, kao i Chromebook računarima.

Chrome koristi do 30 odsto manje memorije sa Memory Saver-om

Podrazumevano, Google-ov Memory and Energy Saver su omogućeni, ali korisnici mogu da ih isključe/uključe tako što će otići u Chrome podešavanja pod Performance (na bočnoj traci). Chrome-ov Memory Saver automatski „oslobađa memoriju od neaktivnih tabova“ da bi drugim stranicama i aplikacijama na računarima korisnika dao više resursa. Pored upotrebe Memory Saver, Chrome takođe omogućava korisnicima da dodaju sajtove direktno na listu “Always keep these sites active” ako naiđu na probleme ili ne vole da čekaju da se tabovi osveže nakon što su neko vreme odsutni od uređaja. Tehnološki gigant je rekao da „Chrome koristi do 30 odsto manje memorije“ sa Memory Saver-om i da se može koristiti za „neometano funkcionisanje aktivnih video tabova i tabova za igre“, navodi se u izveštaju.

U međuvremenu, uz Energy saver, „Chrome štedi energiju baterije ograničavajući pozadinske aktivnosti i vizuelne efekte“. Ovo uključuje animacije i glatko skrolovanje, kao i smanjenu brzinu kadrova video zapisa. Kada su aktivni, korisnici mogu „primetiti promene u performansama igara i videa“, a to je predstavljeno ikonom lista desno od Omniboxa sa mogućnošću brzog onemogućavanja, navodi se u izveštaju.

Prošle nedelje, Google je najavio da je uveo dve nove funkcije — Partial Custom Tabs i Chrome Custom Tabs — koje će najbolje od Chrome-a doneti programerima i korisnicima Android-a.

Izvor: Techlusive

