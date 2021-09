Google Clock bag znači da neki Android korisnici neće čuti alarm

Ako se aplikacija Google Clock na vašem Android telefonu nije čula i nije vas budila poslednjih nekoliko dana, niste jedini – veliki broj nezadovoljnih korisnika prijavilo je grešku.

Popravka je na putu

Ono što nije jasno je šta tačno dovodi do greške: čini se da su problemi nekih ljudi povezani sa upotrebom Spotify liste pesama kao alarma, ili sa Do not disturb postavkama na telefonu, ali za druge to nije slučaj. Izgleda da su problemi prvenstveno povezani sa Pixel telefonima, a pogođeni su različiti modeli. Međutim, korisnici koji imaju instaliran Google Clock na telefonima drugih proizvođača takođe se javljaju da kažu da su pogođeni.

Android Police izveštava da se u postu Reddit sa Google-ovog naloga, pominje ispravka: „Identifikovali smo ispravku i uskoro ćemo je predstaviti“ glasi poruka, koja takođe preporučuje da se ne koristi Spotify kao zvuk alarma. Čini se da upotreba jednog od podrazumevanih zvukova na uređaju rešava problem za neke korisnike, ali ne i za druge. S obzirom da se mnogi od nas oslanjaju na telefone da bi ustali ujutro (ili u bilo koje drugo doba dana), ovo je veći problem nego što se na prvi pogled čini. Čini se da su Google i Spotify barem radili brzo na otkrivanju šta bi se moglo dogoditi. U vreme pisanja ovog članka, još čekamo potpuno rešavanje problema.

U međuvremenu, u Google Play prodavnici postoji mnogo besplatnih aplikacija za budilnike za Android, koje biste mogli da koristite bez ikakvih problema.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet