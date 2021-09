It Takes Two: Za igru je potrebno dvoje

Video igre koje igračima omogućavaju da se ujedine, te da sarađuju u borbi protiv automatizovanih likova, često se ne razlikuju od situacija u kojima se jedan igrač igra sam sa sobom. Tako je zbog toga što se avatari često ponašaju slično, pa novi igrač ne unosi značajnu promenu u tok igre. It Takes Two donosi novine na tom polju.

Svaki igrač je u ovoj igri važan, te neophodan. Iskustvo tako zavisi od oba učesnika, pa nema igre ako jedan od partnera ne učestvuje. Junaci Cody i May su zbog toga nerazdvojni, a cilj im je da proniknu u koren problema koji ima narušava odnos. Nakon nekog vremena igrači shvataju da nema pomaka napred ukoliko ne sarađuju, pa harmonija nastaje tek kada se usklade.

Oni koji su igru testirali tvrde da je zabavna, i da igrači konstantno otkrivaju nove načine na koje mogu da sarađuju. It Takes Two je zbog toga dinamična, ali i korisna igra za one koji se interesuju za međuljudske odnose. Iz tog razloga bi trebalo da bude na listi igara koje mogu da se igraju zajedno s voljenim osobama. Usput se možda nešto i nauči.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet