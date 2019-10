Google aplikacije korisnike motivišu da se odvoje od telefona

Google je odlučio da korisnicima pruži nekoliko alata uz pomoć kojih će lakše balansirati život i tehnologiju, a, na primer, u obliku funkcije koja stoji na ekranu telefona i broji koliko je puta korisnik otključao i zaključao uređaj u toku dana. Nove aplikacije su deo Digital Wellbeing projekta, te nude pomagala za odvajanje od pametnih telefona, a kako bi se građani više koncentrisali na sebe, ali i na druge.

Tako se u Play Store-u pojavilo nekoliko aplikacija koje se opisuju kao „Digital Wellbeing eksperimenti,“ a ona koja broji zaključavanja i otključavanja uređaja ponela je ime Unlock Clock, i korisnicima pomaže da bolje kontrolišu načine na koje koriste svoje uređaje. Kada se aplikacija instalira brojač može da se postavi na displej uređaja, a kako bi informacije bile stalno vidljive i lako dostupne, budući da tako stvaraju svest o tome koliko se vremena provodi ispred malih i velikih ekrana.

Post Box je druga na listi eksperimentalnih aplikacija, te menja način na koji se dobijaju notifikacije, pa umesto da se obaveštenja pojavljuju tokom celog dana aplikacija omogućava da se izabere tačno vreme u koje korisnik želi da vidi sve notifikacije odjednom. Tu je, naravno, i opcija “I need to see my notifications now,” budući da je za svaku novu naviku potrebno vreme za odvikavanje od starih.

Aplikacija Morph je Android launcher koji prikazuje različite aplikacije, a u zavisnosti od dela dana, pa tako kategoriše one koje mogu da se prikazuju dok je korisnik na poslu, te one koje su samo za kućnu upotrebu. Tu je i We Flip, koja nudi grupno korišćenje i omogućava pokretanje zajedničkih sesija čiji je cilj da se odredi ko je u grupi najduže izdržao da ne otključa svoj telefon.

Poslednja na listi je Desert Island, koja, kako samo ime kaže, omogućava da se korisnik koncentriše samo na najvažnije aplikacije koje su mu neophodne za određeni zadatak, te određeni dan u nedelji. Korisnik može da izabere najviše sedam aplikacija za koje misli da su mu neophodne, te počne izazov čiji je cilj da se proveri da li život može da funkcioniše samo sa izabranim aplikacijama. Digitalni građanin, naravno, može da otvori i bilo koju drugu instaliranu aplikaciju, ali će se to, po Desert Island standardima, smatrati neuspehom.

Kompanija Google ohrabruje developere da prate ove primere, te osmisle sopstvene Digital Wellbeing projekte, kako bi čoveka, bar na kratko, vratili u offline okruženje.

Izvor: The Verge