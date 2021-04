Google docs: Kako nekoga drugog učiniti vlasnikom vašeg dokumenta

Kad god napravite ili otpremite dokument na Google Drive, Google vas podrazumevano čini jedinstvenim vlasnikom i urednikom dokumenta.

Jednom kada promenite vlasništvo, nećete moći da ga vratite nazad

Dakle, ako želite da prenesete vlasništvo nad svojim dokumentom na nekoga drugog kako biste mu olakšali uređivanje ili deljenje, to je moguće učiniti kroz podešavanja. Ali, nakon što to uradite, nećete moći da vratite vlasništvo na sebe, a novi vlasnik će imati mogućnost da vas ukloni i promeni pristup. Evo svega što treba da znate pre nego što nekoga postavite za urednika vašeg Google dokumenta:

Uloge u Google dokumentu

Vlasnik (Owner) Google dokumenta može uređivati, deliti, brisati, uklanjati pristup urednicima i gledaocima, pa čak i pozivati druge da ga uređuju ili gledaju, dok urednik (Editor) Google dokumenta može samo uređivati i videti listu urednika i gledalaca. Oni mogu ukloniti i pozvati ljude ako im vlasnik to dozvoli. Pregledač (Viewer) Google dokumenta može samo da ga pročita, a slično, komentator (Commenter ima pravo samo da dodaje komentare.

Promena vlasnika Google dokumenta

Ne možete da promenite vlasnika Google dokumenata na Android uređaju ili iPhoneu, pa ćete ih morati otvoriti na laptopu ili računaru. Otvorite početni ekran za Google dokumente i idite do određenog dokumenta nad kojim želite da prenesete vlasništvo. Sada kliknite na dugme Share u gornjem desnom uglu ekrana i unesite ime ili ID emaila osobe sa kojom želite da delite dokument. Zatim kliknite na Share. Ako ste već delili dokument, preskočite ovaj korak. Sada, da biste promenili vlasnika, vratite se na opciju Share na vrhu i kliknite strelicu nadole koja je dostupna odmah pored imena osobe. Kliknite Make Owner > Yes i na kraju Done. Sada će ta osoba postati vlasnik dokumenta i više nećete imati mogućnost promene podešavanja.

