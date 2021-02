Google Drive postaje zlatni rudnik piratskog eksplicitnog sadržaja 

Cyber kriminalci i pirati imaju novi rudnik zlata na Google Driveu, gde slobodno čuvaju i dele ilegalne softverske licence, filmove, igre i porno sadržaj.

Većina sadržaja navodno indeksirana u Google pretrazi

Google Drive je usluga za skladištenje i sinhronizaciju fajlova, koja omogućava korisnicima da ih skladište na svojim serverima, sinhronizuju na različitim uređajima i da ih dele. Prema nezavisnom istraživaču cyber sigurnosti Rajshekharu Rajahariji, hiljade takvih eksplicitnih i ilegalnih sadržaja cirkulišu putem Google Drive-a u komprimovanim datotekama u zipovima. Osim hiljada porno video snimaka, najmanje 25 000–30 000 linkova deli ilegalan sadržaj poput malvera, softvera, filmova, igara i slično. Takvi linkovi se mogu lako pretraživati na Google Driveu. Ironija je u tome što su filmovi/igre/ softver koji su uklonjeni iz Google pretrage na osnovu kršenja autorskih prava, dostupni na Google Driveu.

Za razliku od ostalih web lokacija za deljenje fajlova, Google Drive omogućava brže preuzimanje. Prema uslovima korišćenja usluge, Google kaže da „možemo da pregledamo sadržaj da bismo utvrdili da li je on nezakonit ili krši naš Program Policies, a možemo i da uklonimo ili odbijemo prikazivanje sadržaja za koji opravdano verujemo da krši naše smernice ili zakon. Ali to ne znači nužno da pregledamo sadržaj”. Iako Google ne ulazi u detalje svojih metoda otkrivanja, koristi file-hashes za otkrivanje sadržaja koji krši autorska prava. Google Drive upoređuje hash video sadržaj zaštićen autorskim pravima sa fajlovima koje korisnici skladište da bi identifikovao piratski sadržaj. Prema izveštajima medija, kompanija to radi na dobrovoljnoj osnovi.

Prema Rajahariji, Google Drive je u određenom smislu opasan jer se na njegovoj platformi može lako pretraživati bilo šta drugo kao i druge web lokacije za razmenu datoteka. Jedan pogrešan klik može da instalira zlonamerni softver na vaš računar ili mobilni uređaj. Postoji preko 20.000 linkova do filmova, više od 2.500 linkova za preuzimanje softvera, preko 2.500 APK (Android Application Package) mobilnih aplikacija i više od 1.500 ilegalnih kopija softvera. Korisnici Google Drivea takođe moraju biti svesni svojih postupaka, te ne bi smeli da piratske filmove i drugi sadržaj čine javnim na Google Driveu, jer će to dovesti do indeksiranja na Search-u.

