Google i SMS 2.0: Poruke za budućnost

SMS poruke su zauvek promenile način na koji komuniciramo, ali više ne ispunjavaju potrebe modernih korisnika, budući da im nedostaju funkcije na koje su ovi navikli zahvaljujući aplikacijama koje konstantno evoluiraju u okviru pametnih telefona.

Google je jedan od giganata koji radi na evoluciji sistema za razmenu poruka, ali mu aktivnosti na tom polju do sada nisu donele mnogo uspeha. Dok su Facebook i Apple uspeli da svoje platforme za razmenu poruka učine nezamenljivim za one koji ih koriste, bilo da se radi o privatnim licima ili kompanijama, Google je sreću okušao sa nekoliko aplikacija – Buzz, Wave, Allo, Hangouts, ali to nije mnogo pomoglo. Ipak, čini se da je kompanija u poslednje vreme ponovo u igri, a zahvaljujući RCS protokolu.

RCS, poznat i kao Advanced Communications, Joyn i Message+, je protokol koji predviđa znatno napredniju platformu od aktuelne, a nastao je saradnjom više kompanija 2007. godine, da bi ga godinu dana kasnije usvojila organizacija GSMA. Prema setu specifikacija za RCS, koji je GSMA objavila 2016. godine, korisnici će moći da dele svoje lokacije sa drugim korisnicima, šalju fotografije, te audio i video snimke visoke rezolucije. RCS će podržavati i internet video pozive i audio poruke, kao i privatne razgovore, budući da će poruke biti enkriptovane.

Do 2017. RCS je prihvatilo i pokrenulo tek 49 telekomunikacionih kompanija, a od evropskih to su Deutsche Telekom i Vodafone. Proizvođači opreme i uređaja su nešto brži u prihvatanju nove tehnologije: do sada su se na podršku novoj platformi obavezali Alcatel, Asus, HMD Global, HTC, LG, Lenovo, Samsung, Sony, i ZTE, a što se proizvođača softvera tiče, među velikim kompanijama pozivu su se za sada odazvali samo Google i Microsoft.

Google RCS vidi kao otvorenu platformu koja će u budućnosti zameniti zatvorene sisteme kao što je iMessage, ali je RCS protokol ipak samo polovina strategije da se preuzme vođstvo u trci za B2C (Business-to-Consumer) razmenu poruka. Drugi deo je Google business messaging, koji kompanija već implementira u Maps i search, što znači da bi kompanija na kraju ipak mogla da zadobije nezanemarljivu prednost na ovom polju.

Izvor: TNW