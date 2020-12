Google Maps dobija nove korisne funkcije

Google predstavlja novi feed zajednice za Maps za koji kompanija kaže da će vam pomoći da budete informisani o svim najnovijim događajima u vašem gradu, uključujući nova otvaranja restorana i promene usluga. Smeštena na kartici Istražite u aplikaciji, funkcija prikuplja sve najnovije kritike, fotografije i postove koje su lokalni stručnjaci, kao i ljudi koje poznajete i trgovci poslali na Maps.

Pored toga, ako pratite obližnju prodavnicu ili restoran, dobićete ažuriranja od njih putem feed-a. Ako ste se potrudili da putem aplikacije delite svoje preferencije za hranu i piće, videćete i njih u feedu. Na primer, oni koji se bave zdravom hranom videće veći broj mesta koja poslužuju zdravu hranu istaknuta u Maps-u.

Uskoro na svim iOS i Android uređajima

Prema Google-u, ova funkcija je lokalnim preduzećima pomogla da bolje komuniciraju sa svojim kupcima. „U ranom testiranju feeda zajednice videli smo da se postovi trgovaca viđaju dva puta više nego pre nego što je feed postojao“, rekla je kompanija. „Tako da sada više ljudi može da vidi da li lokalno preduzeće nudi novu uslugu, ima ograničenu vremensku specijalnost ili ima sedište na otvorenom.“

Google ne pominje izričito pandemiju koronavirusa, ali lako je videti kako su ovakvu funkciju bar delimično požurili nedavni događaji. Uz ograničenu podršku, lokalna preduzeća u gradovima širom sveta uništena su pandemijom i pratećim naredbama o zaključavanju. U mestu poput Njujorka, nedavni izveštaj koji je istakao The New York Times je otkrio da bi do kraja pandemije približno jedna trećina malih preduzeća u gradu mogla da se zatvori trajno.

Novi feed zajednice u Google mapama sada se objavljuje na svim Android i iOS uređajima širom sveta. Kao i uvek, ako novu funkciju ne vidite odmah, možda ćete morati da sačekate nekoliko dana pre nego što se pojavi u vašoj aplikaciji.

Izvor: Engadget

