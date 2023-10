Google Meet dodaje podršku za 1080p u grupnim video pozivima 

Google omogućava mogućnost emitovanja web kamere visokog kvaliteta od 1080p tokom grupnih poziva za pretplatnike Workspace-a.

Google Meet će automatski prilagoditi kvalitet ako se smanji propusni opseg mreže

Kompanija je prvi put omogućila ovu mogućnost za visokokvalitetni video u aprilu; međutim, tada je funkcionalnost radila samo tokom jedan-na-jedan sesija. Sada se ova mogućnost proširuje na grupne pozive na webu koji uključuju tri ili više učesnika.

Da biste omogućili ovu novu funkciju, učesnici koji koriste web kamere Full HD (ili boljeg kvaliteta) treba da je aktiviraju prihvatanjem upita koji će se automatski pojaviti na ekranu za pridruživanje sastanku. Nakon što je omogućena, ikona 1080p će se pojaviti u gornjem desnom uglu video okvira kako bi potvrdila da je uključena. Osobe u sastanku mogu pregledati video visokog kvaliteta ako je korisnik koji je omogućio ovu funkciju prikačen, ili ako gledalac ima dovoljno veliki ekran da bi video visoke rezolucije bio vidljiv.

Postavke za slanje i primanje visokokvalitetnog videa mogu se podešavati u opcijama pod Settings > Video on the web, a Google Meet će automatski prilagoditi kvalitet ako se smanji propusni opseg mreže. Ovo ažuriranje je sada dostupno za korisnike Workspace-a, uključujući Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus i nadogradnju za učenje i nastavu, kao i za pretplatnike Workspace Individual, prema Google-u. Ovog puta se čini da korisnici koji plaćaju Google One nisu uključeni, pa će morati da se zadovolje samo jedan-na-jedan pozivima visokog kvaliteta od 1080p.

Izvor: Theverge

