Google Meet na iOS-u i Android-u dobija novu opciju 

Funkcije za uštedu podataka postale su neophodne u pandemiji jer su zapopsleni prisiljeni da se pridruže većem broju video sastanaka.

Google Meet sada ima funkciju za uštedu podataka na mobilnoj mreži

Google sada predstavlja alat za ograničavanje upotrebe podataka za aplikaciju Meet na Android i iOS uređajima. Google obećava da će ograničiti upotrebu podataka za one koji imaju ograničene planove za prenos podataka, uštedeti bateriju i smanjiti upotrebu procesora uređaja. Kompromis je postignut na račun kvaliteta video poziva, ali to je sigurno bolje ako vaša pretplata ima malu količinu interneta za prenos podataka. Meet je već automatski prilagođen uređaju i mreži, ali novi alat omogućava korisnicima da podese kvalitet sastanka kako bi smanjili opterećenje mobilnog uređaja kada je povezan na mobilnu mrežu.

Korisnici mogu da isključe podešavanje uštede podataka da bi postigli kvalitetniji poziv, a funkcija je podrazumevano isključena. Da bi uključili Meet data saver, korisnici treba da odu u meni i odaberu Settings. Zatim mogu da dodirnu „Limit data usage“ pre nego što se pridruže video pozivu. Microsoft je takođe objavio funkciju za uštedu podataka za Microsoft Teams kako bi pomogao ljudima na ograničenim mrežama. Ova funkcija omogućava korisnicima da ograniče količinu podataka koja se koristi tokom video poziva Teams-a. Google će predstaviti funkciju od 22. aprila za kupce koji koriste Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free i Cloud Identity Premium. .

Izvor: Zdnet

